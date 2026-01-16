Así es el terreno que se esconde bajo la mayor capa de hielo del planeta

Topografía subglacial para todo el continente antártico. /Helen Ockenden-Science Foto: Helen Ockenden-Science

Debajo de lo que vemos a simple vista en la Antártida se encuentra la capa de hielo más grande de la Tierra. Sabemos que cubre más de 14 millones de kilómetros cuadrados (unas 12 veces Colombia) y que influye en el flujo del hielo glaciar y en la forma de la superficie antártica. Pero sobre su paisaje todavía se sabe muy poco. Los científicos estiman que allí hay cadenas montañosas, llanuras, valles profundos, cuencas y lagos subglaciales, pero ha sido difícil tener información más detallada. Hasta ahora. Un grupo de científicos presenta en Science, referencia de la mejor ciencia del mundo, un nuevo mapa del terreno bajo el hielo antártico.

Los científicos autores del artículo explican que, hasta ahora, lo que se conocía del paisaje bajo el hielo provenía sobre todo de estudios geofísicos hechos desde aviones y en tierra, que usan radares para “ver” a través del hielo. El problema es que nunca alcanzaron a cubrir toda la Antártida de manera uniforme. El estudio propone entonces un enfoque distinto: aprovechando los avances en observación satelital, los autores usan un método llamado Análisis de Perturbación del Flujo de Hielo (IFPA). En lugar de intentar “adivinar” el terreno bajo el hielo, este método parte de cómo se mueve la superficie del hielo hoy y, usando las leyes físicas que rigen ese movimiento, deduce la forma del terreno que hay debajo.

Este enfoque, dicen los investigadores, ya se había probado con éxito en grandes glaciares, donde logró reproducir colinas y valles que luego fueron confirmados por mediciones de radar. En este trabajo, los investigadores aplican su método a gran parte del interior de la Antártida y generan dos mapas: uno que captura nuevos detalles del paisaje a escala intermedia, y otro corregido para que coincida plenamente con todos los datos geofísicos disponibles. El resultado, entonces, es un nuevo gran mapa del terreno bajo el hielo antártico, basado en la física real del flujo del hielo, que revela una diversidad de formas hasta ahora poco conocidas y mejora las bases para proyectar el aumento futuro del nivel del mar.

Los nuevos mapas permiten ver con mayor detalle un tipo de relieve que hasta ahora quedaba oculto o demasiado simplificado. Se trata de formas de tamaño intermedio (ni grandes cordilleras ni pequeños accidentes) que se extienden por decenas de kilómetros y que resultan importantes para entender cómo se mueve el hielo. En ese nivel, describen los científicos, aparecen valles profundos, superficies erosionadas y largos canales enterrados bajo la capa de hielo, algunos de los cuales se prolongan a lo largo de cientos de kilómetros. Para los autores, la geometría de estas formas sugiere que parte de ese paisaje pudo haberse formado antes de la glaciación antártica, cuando el continente aún no estaba cubierto por hielo.

“Es sorprendente que tanto detalle de la topografía del lecho. Quedé capturado en la forma de la superficie del hielo, situada a tanta distancia por encima”, le explicó Robert Bingham, catedrático de Glaciología en la Universidad de Edimburgo y coautor del estudio, a la Agencia SIC.

Sin embargo, este no es el final del camino. En un comentario que acompaña la investigación, otros científicos señalan que los nuevos mapas no representan la última palabra sobre la geografía antártica y, aunque valoran mucho los nuevos hallazgos, hacen un par de matices. “Al igual que los métodos de conservación de masa, el análisis se basa en supuestos importantes sobre mecanismos cruciales para modelar la evolución de la capa de hielo, como la deformación del hielo, el deslizamiento basal y los procesos de fusión y congelación en la interfaz hielo-lecho rocoso. La transición entre el hielo y el lecho rocoso en muchas zonas de la Antártida no es discreta ni estática en el tiempo. La erosión y la deposición del hielo complican aún más la respuesta de la superficie a las perturbaciones topográficas en el lecho rocoso”, escriben.

En palabras más simples, el nuevo método permite ver mucho mejor el paisaje que se esconde bajo el hielo, pero no elimina todas las incertidumbres. La Antártida sigue siendo un sistema dinámico, donde el hielo y la roca interactúan de maneras complejas, y cualquier mapa (por detallado que sea) es una aproximación que deberá seguir afinándose con nuevos datos y observaciones directas.

