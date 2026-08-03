Colombia tiene, oficialmente, ley nuclear: así funcionará la regulación del sector

Imagen del reactor nuclear que está en Bogotá y que se usa en investigación. Foto: Mónica Sierra

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció que el Gobierno dejó sancionada la ley nuclear, que fue aprobada hace cerca de dos meses por el Congreso de la República. La resolución 2603 de 2026 fue firmada a mediados de julio por los cuatro ministerios involucrados.

Con esta ley se crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear y se establece un marco regulatorio para el uso de tecnologías nucleares con diversas aplicaciones en el país. La iniciativa fue promovida por la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y fue presentada en diciembre de 2024.

Tras su aprobación el pasado 10 de junio, solo restaba la sanción de la ley por parte del Gobierno. El documento está firmado por los Ministerios de Ciencia, Salud, Ambiente y Minas y Energía.

La razón por la que esta ley abarca varias carteras tiene que ver con todas las aplicaciones que se contemplan para el uso de tecnologías nucleares.

En salud, por ejemplo, las tecnologías nucleares se utilizan en las radiografías, tomografías computarizadas, entre otros exámenes diagnósticos.

En cuanto al sector de Minas y Energía, desde el Servicio Geológico Colombiano se administra el único reactor nuclear que hay en el país. Desde allí se adelantan labores de investigación para diferentes aplicaciones, como la agricultura y la geología, en donde también se involucra el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En cuanto al sector Ambiente, desde allí se regularán las disposiciones finales y las medidas de seguridad ambiental que requieren las tecnologías nucleares.

Es importante recordar que Colombia tuvo varios acercamientos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para revisar el planteamiento de esta ley, los requisitos de seguridad para tener este tipo de usos de las tecnologías nucleares y la vigilancia que requiere su aplicación.

Un aspecto clave en el desarrollo de esta ley y en los compromisos que ha establecido Colombia a nivel internacional con el uso de las tecnologías nucleares es que todos tendrán fines pacíficos. No podrán utilizarse para el desarrollo de armas u otras tecnologías de guerra.

Aquí puede consultar el articulado completo de la ley nuclear:

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