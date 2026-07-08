Colombia tiene una nueva especie de orquídea. Así es ‘Lepanthes leonmoralesii’

La nueva especie 'Lepanthes leonmoralesii' fue registrada en Santander y Norte de Santander. Foto: UIS

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Un equipo de investigadores de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas y de la Universidad Industrial de Santander (UIS) describieron una nueva especie de orquídea para la ciencia. Se trata de Lepanthes leonmoralesii, perteneciente a uno de los géneros de orquídeas más diversos del continente.

De acuerdo con los investigadores, el género Lepanthes agrupa algunas de las orquídeas más pequeñas del mundo y también uno de los grupos con mayor diversidad en los Andes tropicales.

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En el caso de leonmoralesii fue encontrada en ecosistemas de bosque altoandino de los municipios de Chinácota, en Norte de Santander, y de San Andrés y Molagavita, en la provincia de García Rovira, Santander. Los investigadores determinaron que esta planta presenta características morfológicas únicas que la diferencian de otras especies similares, convirtiéndola en un nuevo registro para la ciencia.

Entre los rasgos que la distinguen están la forma de sus pétalos y sépalos (las hojas que están en la base de la flor), así como características particulares del labelo (la estructura más especializada de la flor de las orquídeas).

El hallazgo fue descrito en la revista Phytotaxa, reconocida por sus publicaciones sobre taxonomía vegetal. Allí los investigadores detallan que la nueva especie presenta una distribución muy restringida, limitada a tres localidades conocidas, y que sus poblaciones se encuentran en ecosistemas afectados por la deforestación, la expansión agropecuaria y la fragmentación de los bosques.

Por estas razones, el equipo considera que la planta está en peligro de extinción, luego de realizar una evaluación preliminar de conservación y teniendo en cuenta los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Conocer, documentar y divulgar la riqueza natural de nuestros bosques es una responsabilidad y, al mismo tiempo, una forma de contribuir a la conservación y al desarrollo del conocimiento científico”, aseguró la ingeniera forestal Diana Joya, integrante del equipo de investigadores en el que también están Susana María Arango, Heidy Carolina Caro, Paula Andrea Morales y Diego Suescún.

El nombre de la nueva especie es un homenaje al profesor e ingeniero forestal León Morales Soto por sus aportes a la botánica y la formación académica en Colombia. Durante 40 años, Morales se ha dedicado a estudiar plantas, y formar estudiantes.

“Para alguien que ha dedicado su vida a la botánica, a los árboles, las palmas, los musgos, los helechos, las orquídeas, y en general al estudio de las plantas, este reconocimiento tiene un valor inmenso. Como les decía a los participantes en el nombramiento, esto es casi como ganarme un Oscar”, contó el profesor.

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