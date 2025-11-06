Cometa 3I/ATLAS: se conoce la fecha en que pasará más cerca de la Tierra

El cometa 3I/ATLAS fue visto por primera vez en julio de 2025. Foto: NASA, ESA, DAVID JEWITT (UCLA)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cometa interestelar 3I/Atlas, que fue visto por primera vez en julio de este año, volvió a ser noticia. Esta vez porque la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) publicó el día exacto en el que este objeto pasará cerca de la Tierra.

(Vea: En fotos: así se vio la superluna de noviembre, la más grande del año)

Este cometa, que viaja a más de 210.000 kilómetros por hora, es el tercer objeto interestelar confirmado que entra en nuestro sistema solar, después de 1I/ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). De acuerdo con las estimaciones de los científicos, podría tener más de siete mil millones de años.

La comunidad científica ha estado expectante de la fecha, pues entre más cerca esté el cometa de la Tierra, mejor podrán estudiarlo. De hecho, hace un par de días, la NASA había señalado que alcanzará su distancia más corta respecto a nuestro planeta cuando se coloque a cerca de 270 millones de kilómetros.

Esto, agregó la agencia espacial, podría ser en diciembre de este año; sin embargo, no ofreció detalles de la fecha exacta. Lo que sí aclaró la NASA, es que este cometa no representa una amenaza para la Tierra, a pesar de las teorías que se han tejido.

(Puede leer: El mayor mapa del cerebro que revela cómo se originan enfermedades como el autismo)

Ahora, la ESA se atrevió a ir un paso más allá y publicó la fecha en la que el cometa interestelar 3I/Atlas pasará más cerca de la tierra. Según la agencia, será el 19 de diciembre y, aunque este fenómeno no se podrá apreciar a simple vista, será un momento ideal para que los equipos especializados lo vean con mayor precisión.

A la noticia de la fecha se le suma que recientemente los astrónomos se llevaron una sorpresa por un inusual cambio de color que registró, el tercero que presenta desde su descubrimiento. En las imágenes se percibe cómo ahora tiene un tono azul.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores de sus cambios de color, que incluyen rojo, verde y azul, es que podrían estar relacionados con la liberación de gases (como monóxido de carbono o amoníaco) y polvo, los cuales los expulsa a medida que se acerca al Sol.

Como lo hemos contado en estas páginas, este cometa es tan relevante para los astrónomos por su origen interestelar, pues le otorga valor como “muestra de otro sistema estelar”. En palabras de la ESA, estos cuerpos aportan pistas sobre cómo se forman los sistemas planetarios más allá del Sol.

(Le puede interesar: El regreso de tres astronautas a la Tierra se retrasa por impacto con escombros espaciales)

Otra de las claves es por su trayectoria y actividad, que ofrecen una ventana temporal limitada. También es importante por su composición, que ya ha mostrado anomalías (como una proporción elevada de dióxido de carbono frente al agua). Estos cambios sugieren un entorno de formación más frío o distinto al de los cometas que se originaron en el sistema solar.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬