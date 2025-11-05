El regreso de tres astronautas a la Tierra se retrasa por impacto con escombros espaciales

La misión Shenzhou-20 despegó en abril hacia la estación espacial Tiangong. El regreso de los astronautas estaba previsto para este miércoles 5 de noviembre. Foto: Chinese Space Station

Medios locales chinos informaron que el regreso a la Tierra de tres astronautas de este país se había retrasado y que, por el momento, no hay una fecha estipulada para reprogramar el viaje. La razón principal, según explicaron, es porque la nave espacial fue aparentemente golpeada por un pequeño fragmento de nave espacial.

La misión Shenzhou-20, que despegó en abril hacia la estación espacial Tiangong, tenía como objetivo que los astronautas estuvieran en el espacio durante seis meses y que su regreso a la Tierra se diera este miércoles 5 de noviembre. De hecho, sus reemplazos, los integrantes de la tripulación de la misión Shenzhou-21, ya habían llegado a la estación este fin de semana.

Sin embargo, la Agencia Espacial Tripulada de China, por medio de un comunicado, explicó que este regreso se había pospuesto y que, actualmente, “se está llevando a cabo una evaluación del impacto y los riesgos asociados. Para garantizar la salud y la seguridad de los astronautas y el éxito de la misión, se ha decidido posponer el regreso”.

En el comunicado, la agencia no precisó cuándo cree que se presentó este accidente y aclaró que a comienzo de semana no había ningún problema con la nave espacial. “La decisión de retrasar el regreso tiene como objetivo garantizar la seguridad de los astronautas y el éxito de la misión”, añadió.

En redes sociales, de hecho, se observó a los astronautas de ambas tripulaciones disfrutando de un pollo asado, cocinado en el primer horno de la estación espacial y entregado por el equipo de Shenzhou-21. Luego, al día siguiente, ambos equipos realizaron una ceremonia de traspaso.

🤝[Just In] China's #Shenzhou XX crew has completed its in-orbit handover with the Shenzhou XXI crew and is scheduled to return to Earth on Nov 5.



🚀The two crews held a handover ceremony and transferred the keys of the @CNSpaceStation on Tuesday. [📷/CMS] pic.twitter.com/sjd3PJvOE1 — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) November 4, 2025

Varios científicos consideran que el regreso a la Tierra de esta nave podría representar un riesgo alto, por lo que sugieren que una buena alternativa podría ser el despliegue de una nave de reserva en espera en la Tierra.

Hasta el momento, China ha sido constante en el avance de su programa espacial tripulado, realizando 37 vuelos y seis vuelos tripulados. Entre sus planes está llevar a un hombre a la Luna en 2030.

