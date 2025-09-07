Cómo los humanos cambiaron el tamaño de los animales en los últimos mil años

En contraste a los domésticos, las especies silvestres han seguido un camino opuesto. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Desde la Edad Media, el tamaño de los animales —tanto salvajes como domésticos— ha estado marcado por la mano del ser humano: mientras los domésticos han crecido, los silvestres se han ido reduciendo. Así lo demuestra una nueva investigación publicada en la revista PNAS.

El estudio analizó más de 80.000 mediciones óseas procedentes de 311 yacimientos arqueológicos en el sur de Francia. Al compararlas con datos paleoambientales, paleoclimáticos y arqueológicos recopilados durante las últimas tres décadas, los investigadores pudieron reconstruir la compleja relación entre las sociedades humanas y su entorno, y mostrar cómo las actividades humanas han tenido un impacto cada vez mayor en las poblaciones animales.

El punto de partida fue el momento en que las primeras comunidades de pastores y agricultores se establecieron en la región, hace unos 8.000 años, marcando el inicio de una transformación profunda en la relación entre los seres humanos, los animales y el entorno natural. Para obtener resultados más precisos, los investigadores decidieron concentrarse en una zona geográfica limitada, lo que permitió reducir al mínimo las variaciones ambientales o culturales que podrían distorsionar el análisis. (Puede ver: ¿Sepultó Trump las finanzas verdes? (Análisis))

El aumento de tamaño de animales domésticos como ovejas, cabras, cerdos, vacas, pollos y conejos durante los últimos mil años está directamente ligado al impacto humano sin precedentes en el medio ambiente, dicen los autores. Este fenómeno responde a un interés deliberado: maximizar la productividad y obtener más carne, leche, huevos o lana. Para lograrlo, las sociedades fueron perfeccionando prácticas de cría selectiva, escogiendo sistemáticamente a los ejemplares más grandes y fuertes como reproductores. Con el tiempo, este proceso acumulativo dio lugar a animales domésticos de mayor tamaño y mejor rendimiento, un rasgo que hoy damos por sentado pero que es fruto de siglos de manipulación genética y cultural.

En contraste, las especies silvestres han seguido un camino opuesto. Ciervos, liebres, zorros y otras poblaciones salvajes muestran una tendencia clara a la reducción de su tamaño corporal. Este cambio no fue producto de la selección intencional, sino de presiones externas: la caza intensiva que favoreció la eliminación de los ejemplares más grandes y la creciente fragmentación y reducción de los hábitats naturales. Menos espacio, menos recursos y una presión constante de los humanos terminaron favoreciendo a individuos más pequeños, capaces de sobrevivir en ambientes restringidos y con menor disponibilidad de alimento.

Durante los 7.000 años anteriores a este período estudiado, dicen los investigadores en el estudio, tanto las especies salvajes como las domésticas mostraron una evolución paralela y con patrones muy similares en su morfología. Este comportamiento sincrónico sugiere que, en ese extenso lapso, los factores determinantes no fueron las acciones humanas, sino los cambios ambientales y climáticos que marcaron el paisaje y las condiciones de vida. Oscilaciones en las temperaturas, variaciones en la disponibilidad de recursos y transformaciones en los ecosistemas habrían desempeñado un papel central en la configuración del tamaño y las características físicas de los animales, mostrando un escenario en el que la naturaleza tenía aún la influencia predominante sobre la evolución de las especies.

