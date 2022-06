¿Cómo suena su voz en Marte? Aquí puede escuchar

El rover Perseverance, encargado de grabar por primera vez los sonidos de Marte, hace parte de la misión Mars 2020, que fue lanzada en 2021. Foto: HANDOUT

¿Cómo sonaría nuestra voz si estuviéramos en Marte? Para responder esa pregunta, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) habilitó una herramienta web que nos permite grabar nuestra voz y escucharnos cómo sonaríamos sí estuviéramos en el planeta rojo. (Lea: La Nasa anuncia que termina una de sus operaciones en Marte)

Esta herramienta fue elaborada con los datos que fue recopilando el rover Perseverance, de la Misión Mars 2020, con los dos micrófonos con los que fue equipado y que, por primera vez, ha ayudado a registrar los sonidos de este planeta.

Una de las principales conclusiones a la que llegó la Nasa, y que fueron presentadas en la edición número 53 de la Conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, es que tener una conversación en Marte sería difícil.

De acuerdo con la administración, esto se debe a que las frecuencias altas nos llegarían antes que las frecuencias bajas. Además, añade la NASA, en Marte no existe solo una velocidad del sonido, como sí sucede en la Tierra, principalmente porque la velocidad puede variar dependiendo de la temperatura y la densidad del medio.

“En Marte, la atmósfera es completamente diferente. Pero, el mayor cambio en el audio serían los sonidos de tono alto, más altos que la mayoría de las voces. Algunos sonidos a los que estamos acostumbrados en la Tierra, como silbatos, campanas o cantos de pájaros, serían casi inaudibles en Marte”, señala la NASA. (Puede leer: La nueva nave de la Nasa con la que se va a explorar un asteroide de metal)

Cuando escuchamos el sonido, lo que sucede es que nuestros tímpanos vibran y esta vibración proviene de ondas de presión que viajan a nuestros oídos desde la fuente del sonido. Para que lleguen hasta allí, las ondas viajan por el aire, por ejemplo. También lo pueden hacer a través de líquidos e incluso sólidos.

Entonces, ¿qué tiene de diferente Marte? En este planeta, las condiciones de su atmósfera son inusuales en comparación con la Tierra. Su temperatura, densidad y química son muy diferentes. Estas variaciones haría que el sonido fuera diferente.

Primero, en la velocidad del sonido. Con las grabaciones obtenidas por Perseverance, los científicos lograron establecer que la velocidad de propagación del sonido que se presenta en Marte es 240 metros por segundo, mientras que en la Tierra es de 340 metros por segundo.

Esto haría que en Marte, que tiene una atmósfera más fría, los sonidos tardarían un poco más en llegar al oído. “Probablemente, no lo notaría de cerca, pero en distancias más largas sí”, comenta la Nasa. En cuando al volumen, el nivel de sonido que escucharías sería más bajo en Marte.

“Se debe a que la atmósfera marciana es unas 100 veces menos densa que la de la Tierra, es decir, hay mucha menos. Eso afecta la forma en que las ondas de sonido viajan desde la fuente hasta el detector, lo que da como resultado una señal más suave”, dice la Nasa. Por eso, en Marte se debería estar más cerca de la fuente de sonido.

Y, en la calidad del sonido, se presentaría una atenuación, que es el debilitamiento de la señal en ciertas frecuencias. “Sucede porque la atmósfera de Marte, compuesta en un 96 por ciento de dióxido de carbono, absorbería una gran cantidad de sonidos de tonos más altos, por lo que solo los sonidos de tonos más bajos viajarían largas distancias”, añade la agencia. (Le puede interesar: Así se escuchan los nuevos sonidos en Marte que descubrió el Perseverance)

Estos tres factores, en conjunto, cambiarían la manera en que sonarías en la atmósfera de Marte. Para escucharte cómo sonarías, la NASA habilitó la herramienta Sound of Mars. En esta página web debes dirigirte a la pestaña “You on Mars” y grabar tu voz.

