¿Cuántas hormigas puede haber en el planeta? Ahora tenemos un dato más preciso

Aunque los insectos como las hormigas son bautizados como “las pequeñas cosas que dirigen el mundo”, no se conoce con precisión su distribución y abundancia. Hasta ahora. Foto: Pixabay

Imaginarse la cantidad de hormigas que puede haber en el mundo puede resultar muy difícil. De por sí sería complejo tratar de medir cuántos de estos insectos puede haber en un espacio limitado como una casa o un hormiguero. Ahora, si imaginarse la cantidad de hormigas resulta complejo, ingeniarse una metodología para contarlas puede ser aún más retador. Sin embargo, un equipo de científicos acaba de hacerlo y obtuvieron la estimación más precisa de la que se tiene conocimiento. (Puede leer: Nuevos sonidos en Marte: así se escucha un meteorito al caer en el planeta rojo)

Seis investigadores adscritos a la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Hong Kong (China) publicaron este lunes un artículo titulado ‘La abundancia, biomasa y distribución de las hormigas en la Tierra’ en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos, donde revelan el dato.

Lo primero que hicieron fue revisar más de 12.000 informes y bases de datos compilados alrededor del mundo sobre las hormigas. Luego, se concentraron en 489 estudios que habían incluido métodos de recogida y recuento de estos insectos y que eran lo suficientemente rigurosos para considerarlos dentro de su muestra. Las investigaciones que terminaron siendo incluidas fueron llevadas a cabo en distintas partes del planeta por lo que abarcan todos los continentes, hábitats y biomas. (Le puede interesar: Fotógrafo de astronomía de año: las sorprendentes y ganadoras imágenes del universo)

“La abundancia de hormigas que viven en el suelo se concentra fuertemente en las regiones tropicales y subtropicales, pero varía sustancialmente entre los distintos hábitats. La densidad de las hormigas que se alimentan de hojas es mayor en los bosques, mientras que el número de hormigas que se alimentan activamente del suelo es mayor en las regiones áridas”, fue una de las primeras conclusiones a la que llegaron los investigadores. Además, era un dato clave pues para estimar la cantidad de estos insectos se debía reconocer que no se distribuyen de forma homogénea por el planeta.

¿Cuántas hormigas hay en el mundo?

Antes de llegar a la respuesta, es importante entender por qué los investigadores consideran fundamental conocer este dato. Según indican en su trabajo, aunque los insectos como las hormigas son bautizados como “las pequeñas cosas que dirigen el mundo”, no se conoce con precisión su distribución y abundancia. Esto, a su vez, es “fundamental para comprender sus funciones dentro de los ecosistemas y su importancia ecológica para otros taxones”. (También puede leer: Qué le pasa a los escorpiones que pierden el ano y otros ganadores del Ig Nobel)

Después del largo proceso de depurar los datos que utilizaron para la estimación, el equipo de científicos, liderado por Patrick Schultheiss, llegaron a la conclusión de que existen 20 cuatrillones de hormigas en el mundo. Esto es casi el doble de la estimación previa más abarcadora y hasta 20 veces más que otras más conservadoras.

Sin embargo, tratar de imaginarse 20 cuatrillones (que en números sería 20.000.000.000.000.000.000.000.000) es muy complicado. Entonces, para mayor facilidad, los investigadores señalan que esta cifra corresponde al 20% de la biomasa humana y sería mucho más alta que la de las aves y los mamíferos silvestres combinados.