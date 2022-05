Descubren en China un fósil de embrión de hadrosaurio perfectamente conservado

El embrión ocupa más o menos el 40% del área del huevo. Foto: Tomado del Twitter de Zhang Meifang

Un equipo de investigadores de China encontró un embrión de un hadrosaurio perfectamente conservado, en la provincia de Jiangxi, en el sur del país. El huevo, de unos nueve centímetros de longitud, se encontró en los estratos del Cretáceo superior, donde se cree que estuvo desde hace 66 a 72 millones de años. Los especímenes de embriones que se han encontrado se mantienen en el Museo de Ciencia y Tecnología de Fujian

Los hadrosaurios eran dinosaurios herbívoros, pertenecientes a la familia de ornitópodos, que vivieron al final de la era de los dinosaurios. Sus fósiles, repartidos por casi todo el mundo, se han encontrado en América del Norte, América del Sur, Asia, Europa y la Antártida. “Los esqueletos de dinosaurios rara vez se conservan in ovo, pero estos fósiles embrionarios son registros importantes de la reproducción de los dinosaurios, ya que un embrión documenta las etapas de crecimiento y desarrollo temprano hasta la eclosión”, explica acerca de la importancia del descubrimiento este estudio publicado en The National Library of Medicine.

En diciembre del año pasado, el equipo detrás de este último descubrimiento había hallado otro fósil de dinosaurio, esa vez Ganzhou, una ciudad ubicada al sur de China. El embrión es un terópodo sin dentadura u oviraptosaurio y podría ser de hace 66 a 72 millones de años. Según el documento, publicado en iScience, el ejemplar fue encontrado con su cabeza debajo de su cuerpo, con los pies a ambos lados y con la espalda encorvada, una postura que no había sido observada antes en dinosaurios pero similar a la de las aves modernas.

Ese ejemplar mide 27 centímetros de largo desde su cabeza hasta su cola y está dentro de un huevo de 17 centímetros. Los investigadores creen que su buen estado de conservación podría ser porque probablemente pudo preservarse al quedar el huevo enterrado como consecuencia de un alud, lo que lo protegió de los carroñeros por tanto tiempo.

