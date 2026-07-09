Descubren estructuras de la Nebulosa de Orión que habían permanecido ocultas durante siglos

Los colores rojos muestran la emisión de hidrógeno a 21 cm, resuelta por primera vez con este nivel de detalle. Los colores cian muestran la emisión de polvo interestelar caliente en luz infrarroja cercana. Foto: NeAtHood

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Un equipo de investigadores liderado por el astrofísico colombiano Juan Diego Soler descubrió estructuras previamente ocultas en la Nebulosa de Orión, uno de los objetos más conocidos del cielo nocturno. Aunque la gigantesca nube es visible incluso a simple vista, durante siglos uno de sus componentes había permanecido oculto, pero con la ayuda de dos de los radiotelescopios más potentes del mundo ya no es un misterio.

El proyecto produjo los mapas más nítidos jamás elaborados del hidrógeno neutro en esa región de formación estelar masiva, conocida por diversas culturas a lo largo de la historia. Según la NASA, la nebulosa se encuentra a tan solo 1500 años luz de distancia, lo que la convierte en la región de formación estelar más cercana a la Tierra. Gracias a su brillo y su ubicación privilegiada justo debajo del cinturón de Orión, puede observarse a simple vista, y ofrece una excelente oportunidad para presenciar el nacimiento de estrellas.

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Los mapas que realizó el equipo dan señales de que la Nebulosa de Orión no se moldeó en un solo evento, sino que lo hizo mediante múltiples episodios de retroalimentación estelar que durante millones de años, han ido esculpiendo el gas y el polvo de la región.

Para llegar a esta conclusión el equipo combinó observaciones de los radiotelescopios Very Large Array (VLA) Karl G. Jansky en Estados Unidos y del Radiotelescopio Esférico de Apertura de Quinientos Metros (FAST) en China. Estos equipos son capaces de detectar hidrógeno, el elemento más abundante del universo. En su forma atómica neutra, el hidrógeno emite débiles ondas de radio con una longitud de onda de 21 centímetros, lo que permite a los astrónomos rastrear el gas que de otro modo sería invisible entre las estrellas.

Los estudios anteriores sugerían que la capa que rodea a Orión contenía alrededor de mil veces la masa del Sol, pero las nuevas observaciones de hidrógeno indican una masa casi diez veces menor. De acuerdo con Soler, “medir la masa es fundamental porque nos informa sobre la eficiencia con la que estas estrellas recién formadas moldean su entorno mediante el viento y la radiación”.

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Por su parte, Daniel Seifried, coautor de la publicación e investigador de la Universidad de Colonia, dice que “estas impresionantes observaciones sirven como referencia para muchas simulaciones astrofísicas modernas que investigan la evolución del gas y las estrellas en la Vía Láctea. Este tipo de imágenes ponen en tela de juicio los modelos teóricos y las simulaciones numéricas que utilizamos para comprender cómo las estrellas masivas afectan su entorno inmediato”.

Este estudio es el primer resultado científico del proyecto NeAtHood, una iniciativa internacional con sede en la Universidad de Viena. El proyecto tiene como objetivo cartografiar el hidrógeno atómico en las regiones cercanas de formación estelar y conectar las diferentes fases del medio interestelar: el gas y el polvo difusos que llenan las galaxias y dan origen a las estrellas. Los primeros resultados fueron publicados en la revista Astronomy & Astrophysics.

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