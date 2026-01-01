Descubren una nueva especie de rana que habita los bosques nublados de los Andes

La especie vive entre los entre los 2.100 y 2.500 metros de altitud. Foto: Universidad Regional Amazónica Ikiam / INABIO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) ecuatoriano descubrieron una rana endémica en la Reserva Biológica Colonso Chalupas y el Parque Nacional Llanganates, en los Andes nororientales de Ecuador. La especie, nueva para la ciencia, habita bosques nublados y ecosistemas de alta montaña, entre los 2.100 y 2.500 metros de altitud.

En particular, las hembras de esta rana, según identificaron los científicos, presentan una llamativa coloración negra en el dorso y patrones marmoleados claros en el vientre. El equipo denominó a la especie Pristimantis paganus, un nombre que proviene del latín “paganus”, derivado de “pagus”, y se refiere a los habitantes del bosque alejados de la civilización. Precisamente, fue hallada en sitios remotos e inexplorados, en específico en dos localidades separadas por aproximadamente 50 kilómetros, en las provincias de Napo y Pastaza.

Le puede interesar: Ranas que desafían al ‘avispón asesino’: el veneno no las detiene

“Su descubrimiento se realizó mediante un enfoque de taxonomía integrativa, combinando análisis genéticos, morfológicos y geográficos para diferenciarla de otras especies similares”, comunicó el INABIO.

Aunque la especie se encuentra dentro de áreas protegidas, los científicos advirtieron que se ubica en la categoría de “Casi Amenazada”, pues su distribución geográfica es limitada y su supervivencia a largo plazo está expuesta a amenazas como la minería ilegal, la deforestación y el cambio climático.

Lea también: Descubren que el único insecto endémico de la Antártida ya está consumiendo microplásticos

Además de esta rana, el estudio, publicado en la revista PeerJ Life and Environment, describe el nuevo subgénero Cryptomantis. Su nombre hace alusión a la “diversidad críptica”, es decir, un grupo de especies que, aunque son diferentes, es muy complejo distinguirlas solo por su apariencia.

Este subgénero, que incluye especies de dos ranas previamente conocidas (Pristimantis prolatus y Pristimantis bicantus), “se caracteriza por una fuerte evidencia genética que confirma que forman un linaje evolutivo único dentro del género Pristimantis, el grupo de vertebrados terrestres más diverso del mundo”.

El género Pristimantis cuenta con más de 600 especies en el mundo, de las cuales 264, alrededor del 43 %, se encuentran en Ecuador, siendo el país uno de los principales centros de diversidad y endemismo de anfibios en el planeta.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬