Desfile planetario de febrero: ¿cuál es el mejor día para ver seis planetas alineados?

Febrero terminará con un desfile de planetas. Saturno, Venus, Mercurio, Urano, Neptuno y Saturno se alinearán en el cielo para brindar un evento astronómico que inició a mediados de este mes, pero que estarán en su mejor momento a finales de febrero.

De acuerdo con la NASA, desde mediados de este mes, Saturno descendió hacia el horizonte mientras Venus y Mercurio ascendieron en el cielo, encontrándose de oeste a suroeste. Júpiter ya estaba en la parte alta, mientras que Urano y Neptuno, se empezaron a unir al desfile.

Estas alineaciones no son fenómenos de un solo día, ya que los planetas se mueven demasiado lento como para que esto ocurra así. Por lo general, las oportunidades de ver varios planetas duran de semanas a un mes o más.

En la mayoría de las noches, es posible ver al menos un planeta en el cielo nocturno, mientras que en la tarde es común ver dos o tres. Observar más es considerado como un evento significativo, pues aunque no son “excesivamente raros”, como menciona la NASA, no ocurren todos los años.

Este tipo de evento es conocido como “desfile planetario” o “alineación de planetas”. “Es importante entender que los planetas siempre aparecen a lo largo de una línea o arco a través del cielo. Esto ocurre porque los planetas orbitan alrededor de nuestro Sol en un plano relativamente horizontal, en forma de disco”, explica la NASA.

Si bien, estos eventos se pueden apreciar sin binoculares o telescopio, solo cinco planetas son visibles sin ayuda de estos instrumentos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En el caso de Neptuno este sí requiere, indiscutiblemente, un telescopio para poder observarlo. Por otro lado, Urano es técnicamente lo suficientemente brillante como para que una persona con buena vista pueda detectarlo, pero es muy tenue y necesita cielos oscuros y un conocimiento preciso de su ubicación entre estrellas igualmente tenues, por lo que se recomienda usar un telescopio.

En el caso de este desfile planetario el mejor momento para observarlo será poco después del atardecer.

