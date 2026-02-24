Así puede ver el próximo eclipse lunar total desde Colombia

En Nepal se hizo esta fotografía de la "Luna de sangre". Foto: Agencia EFE

En los próximos días, gran parte del mundo podrá presenciar un importante evento astronómico. Se trata de un eclipse lunar total, también conocido como Luna de sangre, donde el satélite adquiere un color rojizo, (por eso su nombre).

El evento tendrá lugar el martes, 3 de marzo, desde las 4:35 de la mañana, hora de Estándar del Este (EST), y se extenderá hasta las 8:33 a.m. Sin embargo, el momento en el que la luna se verá roja, será durante una hora aproximadamente, entre las 6:03 y las 7:04 de la mañana.

Para entender cómo transcurre este eclipse, la NASA explica dos conceptos que hay que tener en cuenta. Por un lado, la penumbra, que es la parte de la sombra de la Tierra donde el Sol está solo parcialmente cubierto por nuestro planeta. Por otro lado, la umbra que es donde el Sol está completamente oculto.

Durante el eclipse, la apariencia de la Luna no se ve muy afectada por la penumbra, pero sí por la umbra. “La verdadera acción comienza cuando la Luna empieza a desaparecer al entrar en la umbra. Una hora y media más tarde, completamente dentro de la umbra, la Luna es de un color cobre fantasmal”, explica la NASA.

Para comprenderlo de manera más sencilla, imagínese el siguiente escenario: durante este evento, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, pero por el borde de nuestro planeta, la radiación que llega del Sol interactúa con nuestra atmósfera. Esta luz, llamada “blanca” por los científicos, está formada por todos los colores. Sin embargo, a diferencia de los demás, el color rojo no se dispersa, sino que sigue de largo e incide en la superficie de la Luna, generando el efecto de que se vea rojiza en el cielo.

El evento se podrá ver completamente en Asia y Oceanía, pero también se podrá disfrutar de manera parcial en casi todo el mundo, con excepción de África y Europa.

En Colombia se podrá ver el inicio del eclipse, cuando la Luna esté en penumbra, y una parte cuando esté en la umbra. Sin embargo, no será posible apreciar muy bien los colores porque esta fase se dará en la mañana cuando ya está el sol.

El evento más reciente de este tipo ocurrió entre el 13 y 14 de marzo del año pasado. En esta ocasión, diferentes plataformas y entidades trasmitirán el eclipse lunar total, entre estas están Time and Date, que tendrá transmisión en vivo, el Observatorio Griffith hará lo mismo desde Los Ángeles, y NASA SVS estará compartiendo información detallada del fenómeno.

