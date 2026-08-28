Dinero de convocatoria revocada será para investigación sanitaria por el sismo: Minciencias

A través de la Resolución 0813 de 2026, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación revocó la Convocatoria 978. Foto: El Espectador

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Luego de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación revocara la Convocatoria 978, para la cual se iban a destinar COP 109.000 millones para investigación en salud, la entidad aseguró que abrirá una nueva convocatoria con los mismos recursos, orientada a la investigación de las afectaciones sanitarias provocadas tras el sismo del 10 de agosto de 2026.

“La ciencia y la tecnología no pueden estar de espaldas a las crisis del país. Ante la declaratoria de desastre nacional y la emergencia económica, la decisión es clara: poner los COP 109.000 millones del Fondo de Investigación en Salud al servicio de la investigación sobre las afectaciones sanitarias sobrevinientes a la situación de desastre”, declaró la jefe de la cartera, Claudia Benavides Salazar.

A través de un comunicado, el ministerio afirmó, por un lado que la totalidad de los COP 109.000 millones se mantendrán asignados al financiamiento de la investigación en salud. Por otra parte, dijo que el nuevo proceso se estructurará en conjunto entre el Minciencias y el Ministerio de Salud, priorizando los territorios más afectados por el terremoto, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Como hemos contado en este diario, a ojos del Minciencias, el sismo produjo una “afectación sustancial” en las condiciones de participación de la Convocatoria 978 y en las necesidades de investigación en salud bajo las cuales había sido estructurada. Según la entidad, haber mantenido el proceso en sus términos originales habría destinado esos recursos públicos a “prioridades distintas de las que hoy tiene el país”, por lo que el Comité del Fondo de Investigación en Salud, del cual proviene este dinero, recomendó adelantar la gestión para terminar con dicha iniciativa.

Sin embargo, la decisión ha generado críticas, pues la cancelación de la convocatoria se dio apenas un día antes de su cierre. “Minciencias revocó la convocatoria de Soberanía Sanitaria a un día de vencerse el plazo de entrega. Varios investigadores corrimos para presentar propuestas. Otros habían pedido ampliación por el terremoto. Mucho trabajo perdido de los investigadores. Es una falta de respeto”, expresó, a través de X, Julián Fernández-Niño, profesor, doctor en epidemiología y quien hasta hace unos días se desempeñó como subsecretario de Salud Pública de Bogotá.

Ante la situación, el ministerio respondió que, reconoce el alto valor técnico, el tiempo y la dedicación de los grupos de investigación y universidades que se postularon, aunque ninguna propuesta alcanzó la fase de evaluación. Por esa razón, aseguró que la nueva convocatoria será más ágil, simplificando los requisitos administrativos y de documentación, con el fin de facilitar el ajuste y la postulación de proyectos.

“Invitamos a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a sumarse activamente a la nueva convocatoria, que será más ágil, como la coyuntura nos lo exige”, agregó Benavides.

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