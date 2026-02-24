Publicidad

Documentan violencia “sin precedentes” contra mujeres y niños en fosa de la Edad de Hierro

Una nueva investigación revela detalles sobre la muerte de más de 70 personas enterradas en una fosa común hace miles de años.

Redacción Ciencia
24 de febrero de 2026 - 01:02 p. m.
(Imagen de referencia) Científicos documentaron violencia “sin precedentes” contra mujeres y niños en una fosa común hallada en Europa.
Foto: Ana María Groot
“Excesiva” y “selectiva”. Con estos términos, un grupo internacional de arqueólogos caracterizó la violencia documentada en una fosa común del siglo IX a. C., durante la Edad de Hierro en el sur de Europa.

Estas conclusiones provienen de investigaciones realizadas en el sitio arqueológico de Gomolova, en Serbia, donde se han hallado decenas de cuerpos de mujeres y niños que habrían muerto durante ataques coordinados. Según los autores del estudio, el hallazgo plantea interrogantes sobre las transformaciones políticas de la época.

“Las narrativas sobre las motivaciones y las condiciones que dan lugar a la violencia masiva como característica persistente de los conflictos a lo largo de la historia de la humanidad han evolucionado en complejidad y materialidad. Las víctimas de estos acontecimientos son fundamentales para comprender la evolución y el poder transformador del comportamiento violento, que pasó de ser un simple conflicto entre grupos a una violencia masiva más estratégica”, indican los autores del estudio publicado en la revista Nature Human Behavior.

Para estudiar este caso, los investigadores estudiaron los restos de 77 personas halladas en la fosa común. En estos se evidenció traumatismo letal extenso, principalmente en la cabeza, con la posición de las lesiones indicando ataques violentos deliberados.

Por su parte, los investigadores realizaron análisis genéticos que permitieron determinar que dos tercios de los individuos eran niños y adolescentes. Además, se encontró que la mayoría de las personas no tenían parentesco entre sí.

“Las personas enterradas juntas compartían pocas relaciones genéticas, incluso distantes, por lo que su asesinato constituye una prueba contundente de un episodio de conflicto interregional y de un cambio agresivo subyacente en el poder, la violencia y las relaciones de género en la región. Gomolava aporta pruebas que concuerdan con la aniquilación deliberada de determinados sectores de la población regional como motivación para el comportamiento violento masivo en la Europa prehistórica tardía. También arroja nueva luz sobre la influencia socioeconómica y la importancia de las mujeres y los jóvenes en la prehistoria europea tardía”, indican los autores del estudio.

¿Qué pudo haber ocurrido en este punto hace miles de años? Según explican los investigadores en esta zona de Europa, durante este periodo de tiempo, se registraron importantes movimientos poblacionales que podrían haber generado tensiones entre comunidades migrantes.

En entrevista con la revista Nature, Katharina Rebay-Salisbury, arqueóloga de la Universidad de Viena, afirma que los datos proporcionan nuevas pistas sobre “las estructuras de género en el pasado y también sobre cómo se formó nuestro sistema de género a largo plazo”.

