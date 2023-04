Eclipse solar híbrido: ¿Cuándo es y dónde podrá verse?

Este jueves 20 de abril tendrá lugar el extraño fenómeno astronómico. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) Foto: AFP - RONALDO SCHEMIDT

Este jueves 20 de abril algunas regiones de los océanos Pacífico e Índico experimentarán un particular fenómeno astronómico que algunos llaman “eclipse solar híbrido”. Según la NASA, se caracteriza por la transición entre dos tipos de eclipse solar, el anular y el total, a medida que la sombra de la Luna se desplaza por el globo.

Estos tipos de eclipses ocurren porque la Tierra es curva y la sombra de la Luna tiene diferentes regiones, explica la agencia espacial estadounidense. Estas regiones se dividen principalmente entre una región central más oscura, conocida como umbra, y una región exterior más clara, la penumbra.

Entonces, un eclipse híbrido se da cuando la Luna se encuentra lo más lejos posible de la Tierra en su órbita elíptica, en su apogeo, pero la umbra sigue encontrándose con la superficie del planeta, se producen los eclipses híbridos.

Le puede interesar: Esta es la primera “selfie” de Juice, la misión que explorará las lunas de Júpiter

¿Qué es un eclipse híbrido?

Los tipos de eclipses solares se clasifican en total, cuando la Luna bloquea completamente el disco solar; anular, el disco lunar bloquea solamente el centro del disco solar y deja el conocido “anillo de fuego” alrededor; y, el parcial, cuando la Luna bloquea solo una porción del disco solar.

Pero, este raro tipo de fenómeno, el eclipse solar híbrido reúne las características de todos los eclipses en uno, con una alineación poco frecuente de la Tierra la Luna y el Sol. Este eclipse rápidamente, primero es anular, luego pasa a ser un eclipse total, y finalmente vuelve a ser anular.

Según afirma la Nasa, estos eclipses son bastante raros, ocurren solo unas pocas veces cada siglo y en los próximos días, uno de estos adornará los cielos de la Tierra, el último que ocurrió fue en 2005 en el mes de abril y se espera que el próximo sea el 14 de noviembre de 2031 y no volverá a repetirse hasta 2164.

Más noticias de Ciencia Lanzan convocatoria de $12 mil millones para investigadoras colombianas El Ministerio de Ciencia presentó una nueva convocatoria de $12.000 millones para jóvenes investigadoras y mujeres con doctorado. Estará abierta hasta el 23 de mayo. Leer más Lanzan convocatoria de $12 mil millones para investigadoras colombianas Quieren regular el sector espacial colombiano, pero hay muchas dudas En el mundo hay más de 70 agencias espaciales gubernamentales, pero ninguna es colombiana. Juan Manuel Santos e Iván Duque intentaron llenar ese vacío, aunque ninguno lo logró. Gustavo Petro tampoco podrá, por ahora. Leer más Quieren regular el sector espacial colombiano, pero hay muchas dudas

¿Cómo observar el eclipse solar híbrido de abril?

Aunque no podrá observarse desde América, el eclipse híbrido será visible desde el oeste de Australia, Timor Oriental y el este de Indonesia. Según la plataforma In the Sky, que sirve de guía mundial del cielo nocturno, el fenómeno comenzará la noche del 19, alrededor de las 21:30 hora Colombia y durará algo más de cinco horas.

Para los observadores del cielo que se encuentren en la región donde será visible el eclipse, algunos tendrán la oportunidad de ver un eclipse solar total, mientras que otros verán un eclipse anular, en el que la posición de la Luna hace que la luz del Sol forme un “anillo de fuego”. Y otros presenciarán un eclipse solar parcial, en el que la Luna solo cubrirá una parte del astro.

Vea aquí el evento programado por la NASA a través de su canal de Youtube.