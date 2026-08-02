Eclipse solar total de agosto: ¿qué día es y desde dónde se podrá ver?

El eclipse solar total se debe observar con gafas especiales, hacerlo directamente podría ser peligroso. (Photo by CESAR MANSO / AFP) Foto: AFP - CESAR MANSO

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Este mes tendrá uno de los mejores eventos astronómicos del año: un eclipse solar total. Durante este evento, el día se oscurecerá y revelará brevemente la sutil atmósfera exterior del Sol, conocida como la corona. Esto sucede porque la Luna se pone exactamente entre la Tierra y el Sol y bloquea toda la luz directa.

El eclipse ocurrirá el 12 de agosto y solo se podrá ver en ciertas partes del planeta. Según la NASA, el eclipse solar total cruzará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España, con una pequeña zona de Portugal dentro de la franja de totalidad. En algunas partes de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, el eclipse será parcial, es decir que, la Luna solo cubrirá una pequeña parte del Sol, y la cobertura variará según la ubicación.

(Lea: La NASA revela su plan para estudiar la corona del Sol en el eclipse solar de agosto)

De acuerdo con la agencia estadounidense, para una pequeña y remota región en el norte de Rusia, la totalidad —el momento cuando la Luna cubre por completo el Sol— ocurrirá al mediodía. En Groenlandia e Islandia, el Sol se oscurecerá a última hora de la tarde o a primera hora del atardecer. En España y en el extremo noroeste de Portugal, el Sol se eclipsará por completo hasta bien entrada la tarde, poco antes del ocaso.

Para la mayoría de los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, el Sol permanecerá completamente eclipsado durante menos de dos minutos. Para quienes se encuentren muy cerca del centro de la trayectoria del eclipse —en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte—, la totalidad durará un poco más, pero, aún así, será menos de dos minutos y medio.

¿Por qué es importante el eclipse solar?

Este evento será una oportunidad para aprender sobre la dinámica del Sol y cómo el oscurecimiento temporal del cielo afecta a nuestra atmósfera. Por esto, la NASA ya tiene un plan que les permitirá fotografiar la corona del sol y de esta manera estudiarla mejor.

La agencia dispuso del avión de investigación de gran altitud, WB-57. En su punta, tendrá cuatro cámaras para tomar imágenes de alta resolución de la corona. La NASA dice que capturará al menos 20 imágenes por segundos, “registrando estructuras, flujos de salida y cambios rápidos en la corona durante el eclipse solar total”.

Con estas imágenes, los científicos esperan aprender más sobre la formación de prominencias (material solar que queda suspendido sobre la superficie del Sol), comprender mejor la corona y cómo se calienta a casi un millón de grados, entre otras cosas.

Además, otro equipo internacional de científicos estudiará cómo responden los insectos a la oscuridad repentina provocada por el eclipse solar total. Para esto, instalarán estaciones de muestreo a lo largo de la trayectoria en la Península Ibérica, desde Galicia hasta Castellón (en España). Cada estación estará equipada con una trampa de luz ultravioleta idéntica, diseñada para el proyecto Phalaena de la Asociación Española para la Conservación de las Mariposas (ZERYNTHIA), que atrae a los insectos que normalmente son activos por la noche.

El estudio incluirá muestreos de referencia realizados simultáneamente los días anteriores y posteriores al eclipse, junto con el muestreo nocturno estándar durante los tres días. Esto permitirá a los investigadores comparar la actividad de los insectos durante el eclipse con las condiciones normales.

¿Dónde ver el eclipse del 12 de agosto?

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, (ESA) este será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1905, y el primero de los tres eclipses solares visibles desde el país entre 2026 y 2028.

“Como experiencia compartida en toda Europa, el eclipse representa un momento único para que millones de personas presencien juntas este raro fenómeno natural. También ofrece la oportunidad de acercar al público de primera mano la investigación solar y espacial que se desarrolla actualmente en Europa”, dijo la ESA.

Esta agencia ofrecerá una retransmisión en directo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Teruel, una instalación astronómica de primer nivel situada dentro de la franja de totalidad del eclipse. La mesa reunirá a expertos para explicar la ciencia detrás del fenómeno y su relevancia más allá de la observación astronómica. La retransmisión estará disponible en inglés a través de la Web TV de la ESA y YouTube.

Sin embargo, la NASA también transmitirá el evento desde sus redes sociales y canales oficiales, a partir de la 1:15 p.m., hora del este.

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