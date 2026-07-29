La NASA revela su plan para estudiar la corona del Sol en el eclipse solar de agosto

Cuando la Luna se interpone entre el Sol y el Sol, quienes se encuentren en el centro de la sombra lunar experimentarán un eclipse solar total . Foto: NASA

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El 12 de agosto, un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal. Además, según la NASA, muchos otros lugares del hemisferio norte experimentarán un eclipse solar parcial ese día, incluyendo partes del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), Canadá, Europa y el noroeste de África.

Durante este evento, el día se oscurecerá y revelará brevemente la sutil atmósfera exterior del Sol: la corona. La NASA dice que esta es una nueva oportunidad para comprender la estrella, y por eso ya tiene preparado un plan para investigar la dinámica del Sol y cómo el oscurecimiento temporal del cielo afecta a nuestra atmósfera.

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Kelly Korreck, directora del programa de eclipses en la sede de la NASA en Washington, explica que durante un eclipse solar total “los científicos pueden estudiar la corona del Sol de una manera que no es posible desde ningún otro lugar del sistema solar”.

Para hacerlo, la agencia estadounidense dispuso del avión de investigación de gran altitud: el WB-57. En su punta, tendrá cuatro cámaras para tomar imágenes de alta resolución de la corona. La NASA dice que capturarán al menos 20 imágenes por segundos, “registrando estructuras, flujos de salida y cambios rápidos en la corona durante el eclipse solar total”.

Con estas imágenes, los científicos esperan aprender más sobre la formación de prominencias (material solar que queda suspendido sobre la superficie del Sol), comprender mejor la corona y cómo se calienta a casi un millón de grados, e investigar la relación entre el material de la corona y el viento solar, que fluye desde el Sol a través del sistema solar.

La NASA dice que en tierra, el tiempo máximo que se podrá observar la corona solar será de dos minutos y 18 segundos. Pero el WB-57 estará volando a lo largo de la trayectoria del eclipse a 740 kilómetros por hora, lo que permitirá que tenga una vista de la corona que durará casi tres minutos.

El avión volará a 15.244 metros de altitud, “por encima de cualquier nube que pudiera ocultar la vista de la corona desde tierra”, afirma la NASA.

Pero esta no es la única estrategia. En Islandia, dos equipos del Proyecto Nacional de Globos para el Observación del Eclipse, lanzarán un total de 80 globos desde 18 horas antes del evento hasta ocho horas después, para estudiar cómo afecta a la capa límite de la Tierra, la parte de la atmósfera que está en contacto con el suelo. El grosor de la capa límite varía según factores como la temperatura de la superficie y la humedad del aire.

Vuelos anteriores de globos durante los eclipses solares de octubre de 2023 y abril de 2024 demostraron que la capa límite colapsó, o disminuyó su grosor, en lugares con cielos despejados, pero no en lugares con cielos nublados. Los científicos se preguntan si la situación será diferente en Islandia en 2026.

En España también habrá tres equipos que lanzarán un total de seis globos equipados con cámaras de 360 ​​grados para captar la sombra del eclipse desde arriba. Estos globos también incluirán instrumentos para medir los niveles de ozono en la atmósfera, cuya formación requiere luz solar. Experimentos similares con globos demostraron que el ozono disminuyó durante la totalidad del eclipse en abril de 2024.

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