El 19 de noviembre será el último eclipse lunar del 2021, ¿cómo verlo en Colombia?

En la madrugada del próximo 19 de noviembre tendrá lugar el último eclipse lunar del 2021. Se trata de un eclipse parcial que podrá ser visto desde Colombia y que solo volverá a repetirse hasta octubre del 2023.

Los eclipses lunares parciales ocurren cuanto la Tierra se mueve entre el Sol y la Luna llena, pero los tres cuerpos no se alinean con precisión. Entonces, una parte de la superficie visible de la Luna se mueve hacia la parte oscura de la sombra de la Tierra.

El eclipse que se verá este mes será “casi total”, y hace parte de una serie de cuatro grandes eclipses lunares en dos años. Tres de estos fueron totales, mientras que el del 18 al 19 de noviembre será un eclipse parcial profundo.

¿Cómo verlo?

Los eclipses lunares pueden verse del lado nocturno de la Tierra. Para admirarlos no se necesita ningún equipo especial, sino tener la fecha y horas exactas en las que tendrá lugar desde donde uno se encuentra. También será necesario un cielo despejado y se recomienda poca contaminación lumínica para contemplarlo mejor.

En Colombia podrá observarse el 19 de noviembre desde la 1:02 a.m., cuando inicia el eclipse penumbral. A las 2:18 a.m. tendrá lugar el comienzo del eclipse parcial, que llegará a su punto máximo a las 4:02 a.m. y terminará a las 5:47 de la mañana.

En total, el eclipse durará 6 horas y 2 minutos, y la duración del eclipse parcial será de tres horas y 28 minutos.

Las etapas del eclipse

Cuando comienza el eclipse penumbral, la penumbra de la Tierra comienza a cubrir la superficie de la luna. Luego tiene lugar el inicio del eclipse parcial, cuando la umbra de la tierra comienza a moverse sobre la luna. El eclipse máximo ocurre cuando la umbra de la Tierra cubre la mayor parte de la luna, y finaliza cuando la umbra de nuestro planeta ya no cubre la Luna y la Tierra ya no proyecta una sombra sobre nuestro satélite.