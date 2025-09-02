El ADN antiguo demuestra que virus y microbios nos han acompañado desde el inicio

Encontraron rastros de bacterias, virus y parásitos, identificando casi 5.500 coincidencias con unas 492 especies distintas. Foto: Pixabay

Los patógenos han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia evolutiva y durante siglos han sido una de las principales amenazas para la vida humana. Hasta mediados del siglo XIX, uno de cada cuatro niños moría antes de cumplir un año y otro tanto no llegaba a la adolescencia. La gran responsable de estas tragedias eran las enfermedades infecciosas, causantes de más de la mitad de esas muertes. Aun así, siguen abiertas muchas preguntas: ¿dónde aparecieron por primera vez los patógenos que hoy conocemos?, ¿cómo lograron expandirse?, ¿y de qué manera cambiaron el rumbo de las poblaciones humanas?

Una nueva investigación publicada en la prestigiosa revista científica Nature intenta arrojar algunas respuestas a esas dudas. Los investigadores analizaron el ADN de restos de 1.313 personas antiguas que vivieron en Eurasia durante los últimos 37.000 años. Encontraron rastros de bacterias, virus y parásitos, identificando casi 5.500 coincidencias con unas 492 especies distintas. De ellas, se lee en el estudio, más de 3.300 correspondían a patógenos humanos, muchos de los cuales nunca se habían detectado antes en restos antiguos.

Al clasificar estos microbios según su forma de transmisión y su reservorio (es decir, dónde vivían originalmente), descubrieron que la mayoría ya estaban presentes durante todo ese periodo. Sin embargo, los patógenos que provienen de animales (zoonóticos) solo aparecen hace unos 6.500 años, y se vuelven muy comunes alrededor de hace 5.000 años, justo cuando se generalizó la domesticación del ganado. Esto es muy importante, porque sugiere que el cambio hacia una vida más sedentaria y agrícola trajo consigo más enfermedades infecciosas.

Además, añade la investigación, la propagación de estas enfermedades aumentó mucho más con las grandes migraciones de pueblos pastores desde la estepa euroasiática.

Hacia un gran mapa de patógenos humanos

Hace unos 12.000 años, al inicio del Holoceno, los humanos pasaron de ser cazadores-recolectores a vivir en comunidades agrícolas y sedentarias. Esto hizo que las poblaciones crecieran y que los microbios tuvieran más facilidad para transmitirse y mantenerse.

Al mismo tiempo, la ganadería y el pastoreo aumentaron el riesgo de enfermedades que pasan de los animales a los humanos (la zoonosis, que hoy representa más del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes). Con la llegada de nuevas tecnologías, como los caballos y los carros, las personas viajaban más y eso también facilitó la propagación de enfermedades entre distintos grupos. A este proceso los científicos lo conocen como la primera transición epidemiológica, marcada por un aumento de muertes a causa de infecciones.

Uno de los hallazgos más claros fue la peste (Yersinia pestis): los científicos identificaron 42 casos, algunos muy antiguos (de hace 5.700 años) en lugares tan distantes como Rusia, Asia central y Siberia. Esto muestra, dice el estudio, que la peste circulaba mucho antes de lo que se pensaba y no eran solo brotes aislados. Incluso encontraron grupos de personas enterradas juntas que estaban infectadas, lo que sugiere brotes locales. También hallaron casos medievales en Dinamarca, confirmando la fuerte presencia de la peste en esa época.

Otro patógeno frecuente fue la bacteria Borrelia recurrentis, causante de la fiebre recurrente transmitida por piojos, una enfermedad grave (10–40% de mortalidad). Se detectó en 34 individuos de toda Eurasia, con el caso más antiguo en un agricultor neolítico de Escandinavia. Esta enfermedad se propagaba en contextos de hacinamiento e higiene precaria, lo que coincide con la historia conocida. En cuanto a parásitos, se encontraron rastros de malaria (especialmente Plasmodium vivax) en individuos desde la Edad de Bronce hasta la época vikinga, lo que prueba que la enfermedad estuvo presente en Europa y Asia mucho antes de lo registrado históricamente. En el campo viral, el virus de la hepatitis B apareció en 28 individuos, algunos de hasta 9.000 años atrás en Siberia. También se identificaron otros virus, como el Torque teno, que hoy infecta al 80% de los humanos aunque no suele causar enfermedad.

Un aspecto fascinante fue la detección de coinfecciones: 15 casos en los que las personas tenían dos o más enfermedades al mismo tiempo. Por ejemplo, un individuo vikingo de Noruega estaba infectado tanto con viruela como con lepra, y otro de Dinamarca con lepra y leptospirosis. Estas combinaciones aumentaban la gravedad de los cuadros y la mortalidad.

“Nuestros hallazgos demuestran cómo el campo emergente de la paleoepidemiología genómica puede crear un mapa de la distribución espacial y temporal de diversos patógenos humanos a lo largo de milenios. Este mapa se desarrollará a medida que se investiguen más especímenes antiguos, así como nuestra capacidad para correlacionar su distribución con datos genéticos, arqueológicos y ambientales”, concluyen los investigadores. En otras palabras, cada nuevo resto biológico analizado es como una pieza de un rompecabezas que revela cómo los microbios han viajado, cambiado y acompañado a las sociedades humanas a lo largo de la historia.

