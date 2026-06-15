Desierto más árido del mundo empezó a secarse 20 millones de años antes de lo que se creía

El desierto de Atacama tiene casi toda su extensión en territorio chileno. Foto: Andrés Montes Alba

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El desierto de Atacama, que ocupa gran parte de Chile y una fracción de Perú, Bolivia y Argentina, es conocido por ser el desierto no polar más árido del mundo.

Con una extensión que supera los 100.000 kilómetros cuadrados, es también una de las regiones menos pobladas del continente y se ha consolidado como un centro de investigación astronómica, por su ubicación privilegiada para observar el espacio.

Una de sus características más llamativas es que llueve muy poco. Se estima que apenas hay 15 mm de precipitaciones al año, concentradas en unos pocos días. Cada año, cuando llueve, el desierto se cubre de flores por pocos días, el único momento en el que reciben el recurso necesario para crecer.

Recientemente, un grupo de científicos publicó en la revista Nature un estudio en el que ponen en duda una de las ideas que la ciencia ha planteado sobre este gran desierto. Según los investigadores, el proceso de aridificación, que lo hizo tener las características que tiene hoy, habría empezado 20 millones de años antes de lo que se creía.

“Los hallazgos exigen una reconsideración de cómo se forman los desiertos y ofrecen una nueva perspectiva sobre la evolución a largo plazo de los entornos más extremos de la Tierra”, explicó la Universidad de Glasgow, a la que pertenecen varios de los científicos, en un comunicado.

El consenso científico establecía, hasta ahora, que el desierto de Atacama había empezado a formarse a inicios del Mioceno, hace unos 15 o 20 millones de años. Lo que muestra la evidencia publicada por los investigadores mueve esa estimación a hace 40 millones de años.

“Esto parece coincidir con un período de enfriamiento global inmediatamente posterior a un breve período cálido denominado Óptimo Climático del Eoceno Temprano (EECO, por su sigla en inglés). Esto implica que los mecanismos propuestos anteriormente para el secado climático solo sirvieron para intensificar el secado en lugar de iniciarlo”, precisó la institución.

Los hallazgos de este estudio no solo invitan a la ciencia a replantearse la antigüedad del inicio de la formación del Atacama. El estudio de desiertos como este, en los que hay una gran escasez de agua, aún plantea varias incógnitas para la humanidad, por lo que una nueva forma de analizarlos podría ser clave para resolverlas.

“Los hallazgos establecen un nuevo marco climático para una de las regiones con mayor escasez de agua del planeta. Esto es fundamental para vincular la evolución del paisaje con la adaptación de la vida en condiciones extremas”, concluyó la universidad.

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