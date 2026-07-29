El impresionante vídeo de Starship aterrizando en el mar tras su vuelo de prueba número 13

Con un dron, lograron captar el momento exacto en el que la nave tocó la superficie marina. Foto: EFE - @SpaceX

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El vehículo de lanzamiento Starship, de la compañía espacial SpaceX, completó su décimotercer vuelo de prueba hace pocos días. La empresa, propiedad de Elon Musk, transmitió el viernes 24 de julio el lanzamiento, que se realizó desde su base en Texas, Estados Unidos.

Este era el segundo vuelo en el que se utilizaba el Super Heavy V3, uno de los propulsores diseñados para lanzar a Starship, y la primera vez que la nave se usó para llevar satélites de Starlink, otra de las empresas de Elon Musk, al espacio.

“La prueba de vuelo comenzó con el encendido de los 33 motores Raptor 3 del Super Heavy y su ascenso sobre el Golfo de México. Tras el exitoso ascenso de la primera etapa, se realizó una maniobra de separación en caliente, en la que la etapa superior de Starship encendió sus seis motores Raptor para continuar su vuelo hacia el espacio”, señaló SpaceX en su página web.

Pero lo impresionante de este vuelo de prueba no fue solo el lanzamiento y el éxito con el que se llevó a cabo la misión. SpaceX compartió ayer, tras el retorno de la nave a la Tierra, un vídeo en alta definición del aterrizaje en aguas del océano Índico de Starship.

En las imágenes se aprecia que, sin utilizar paracaídas, como suelen hacer este tipo de vehículos al regresar al planeta, Starship logró detenerse en la superficie marina sin contratiempos. Para hacerlo, utilizó su propulsor como mecanismo para reducir su velocidad de caída a medida que se acercaba a la Tierra.

“La Starship se guió con sus cuatro flaps hasta la zona de amerizaje preestablecida en el Océano Índico. Tras volver a encender los tres motores Raptor, la Starship realizó un giro de aterrizaje, una maniobra de frenado y un amerizaje suave, quedando intacta en el Océano Índico y proporcionando, por primera vez, imágenes cruciales de un escudo térmico en buen estado”, relató SpaceX sobre su llegada.

Según la empresa estadounidense, tras su reingreso a la atmósfera del planeta, la nave recogió información sobre el desempeño de su escudo térmico previo a su maniobra de aterrizaje. Se espera que esta técnica, también conocida como amerizaje suave, pueda utilizarse en futuras misiones en su regreso a la Tierra.

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