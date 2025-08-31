No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El incansable Daniel Debouck, el mejor “frijolero” del mundo que vive en Cali

Daniel Debocuk, belga, es muy conocido entre quienes han estudiado los fríjoles. Llegó a Colombia en la década del 70 y, desde entonces, no ha parado de recolectar semillas. Cree que en ellas está el secreto para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan, cuando los cultivos sufran por los efectos del cambio climático. Aunque ya podría gozar de su retiro, en su agenda hay proyectos y más viajes para completar una colección que nos puede salvar de la hambruna.

31 de agosto de 2025 - 03:18 p. m.
Foto: Alianza Biodiversity International - CIAT

Larry Proctor es un nombre que será difícil de olvidar para quienes han estudiado uno de los alimentos más populares de nuestra historia: el fríjol. Cuando en la década del 90 plantó un puñado de semillas en su finca, en el condado de Montrose, en Colorado, Estados Unidos, y vio que, al cabo de un tiempo, prosperaban vainas con unos fríjoles de color amarillo pálido, pensó que era la puerta a un muy buen negocio. Fue a la oficina de patentes de su país y logró que le dieran el derecho exclusivo para explotar y comercializar esa variedad por...

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más

UJUD(9371)Hace 28 minutos
Excelente.
@;-)=B:-(=(4444)Hace 29 minutos
Muy buen artículo. Jamás pensé que el frijol fuera oriundo de América y tan rico en variedades. Fabuloso que tengamos en Colombia un centro de investigación como el CIAT con investigadores de la talla del Dr. Daniel Debouck. Gran historia. Gracias.
