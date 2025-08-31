El incansable Daniel Debouck, el mejor “frijolero” del mundo que vive en Cali

Daniel empezó a estudiar los fríjoles a finales de la década del 70 y, desde entonces, no dejó de investigar sobre ellos.
Foto: Alianza Biodiversity International - CIAT
Larry Proctor es un nombre que será difícil de olvidar para quienes han estudiado uno de los alimentos más populares de nuestra historia: el fríjol. Cuando en la década del 90 plantó un puñado de semillas en su finca, en el condado de Montrose, en Colorado, Estados Unidos, y vio que, al cabo de un tiempo, prosperaban vainas con unos fríjoles de color amarillo pálido, pensó que era la puerta a un muy buen negocio. Fue a la oficina de patentes de su país y logró que le dieran el derecho exclusivo para explotar y comercializar esa variedad por...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
