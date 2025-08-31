El incansable Daniel Debouck, el mejor “frijolero” del mundo que vive en Cali

Daniel empezó a estudiar los fríjoles a finales de la década del 70 y, desde entonces, no dejó de investigar sobre ellos. Foto: Alianza Biodiversity International - CIAT

Larry Proctor es un nombre que será difícil de olvidar para quienes han estudiado uno de los alimentos más populares de nuestra historia: el fríjol. Cuando en la década del 90 plantó un puñado de semillas en su finca, en el condado de Montrose, en Colorado, Estados Unidos, y vio que, al cabo de un tiempo, prosperaban vainas con unos fríjoles de color amarillo pálido, pensó que era la puerta a un muy buen negocio. Fue a la oficina de patentes de su país y logró que le dieran el derecho exclusivo para explotar y comercializar esa variedad por...