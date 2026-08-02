¿Quién es Claudia Benavides, la ministra de Ciencia elegida por Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella anunció a Claudia Benavides como nueva ministra de Ciencias. Foto: El Espectador

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Claudia Benavides Salazar será la ministra de Ciencia del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información oficial, fue seleccionada entre los postulados del Banco de Talentos, una iniciativa impulsada por la administración del presidente electo para recibir hojas de vida y escoger a algunos de los integrantes de su gabinete. Este, sin embargo, es el primer nombramiento anunciado a través de ese mecanismo.

Benavides es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales; magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales, y doctora (Ph.D.) en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad de la Universidad de Deusto, en España. Según el comunicado difundido por el Gobierno electo, la nueva ministra tendrá entre sus principales retos fortalecer la confianza de la comunidad científica en las convocatorias de financiación del ministerio, reorganizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y facilitar que el conocimiento generado en universidades y centros de investigación tenga una mayor aplicación en el sector productivo y genere beneficios para la sociedad.

En esa misma línea, Benavides plantea consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como una política de Estado, con reglas estables y mayor continuidad institucional. También propone impulsar la innovación en las empresas y los territorios, así como aumentar de forma gradual la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación. Como meta, el comunicado señala que busca acercar esa inversión al 1 % del producto interno bruto, frente al nivel actual, que se sitúa alrededor del 0,3 %.

Benavides ha dirigido desde 2001 Incubar Manizales, una incubadora y aceleradora de empresas de base tecnológica. También fue directora ejecutiva de la Fundación Universidad-Empresa-Estado del Eje Cafetero, se ha desempeñado como docente universitaria en programas de pregrado, posgrado y doctorado, y ha trabajado como consultora en temas de innovación, competitividad y desarrollo empresarial. Además, actualmente preside la junta directiva de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad y es columnista del diario La Patria, de Manizales.

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Con este nombramiento, De la Espriella completa la conformación de su gabinete ministerial. Benavides llegará a reemplazar a Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencia desde mayo de 2023 durante el gobierno de Gustavo Petro, y asumirá la dirección de una cartera encargada de formular y coordinar la política pública de ciencia, tecnología e innovación del país. En los últimos años, este ministerio ha enfrentado cuestionamientos de la comunidad científica por el nivel de recursos destinados al sector y por la necesidad de fortalecer la financiación de la investigación y la innovación.