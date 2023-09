El telescopio James Webb está dando pistas sobre cómo se forman los planetas

En la imagen se observa la gran galaxia espiral. Foto: ESA/Webb, NASA y CSA, A. Adamo (Universidad de Estocolmo) y el equipo FEAST JWST

El telescopio James Webb de la NASA no para de sorprender a la ciencia. Desde la navidad de 2021, cuando fue lanzado al espacio, la misión ha dado luces sobre varios de los misterios del universo que los científicos habían estudiado durante años, pero que sin la tecnología adecuada. (Le puede interesar: Por primera vez, secuencian el ARN de un animal extinto: el tigre de Tasmania)

La razón por la que el James Webb tiene la capacidad de mostrar cosas que su antecesor, el telescopio Hubble, no podía, es su visión infrarroja y el alcance de observación, que llega a los 2 billones de años luz.

Así, las primeras galaxias vecinas que se observaron por primera vez gracias al Hubble, ahora pueden observarse con una mejor calidad, algo que permite a los investigadores identificar elementos clave en las imágenes.

Eso es lo que está ocurriendo con los discos protoplanetarios, que son formaciones de basura espacial, gases y otros químicos que se forman alrededor de estrellas similares al sol. (También puede leer: Científicos creen haber resuelto el misterio de la formación de los diamantes rosas)

Los gases y el polvo espacial se fusionan durante millones de años para dar forma a los planetas. El James Webb permite ver cómo esos remolinos de material transportan agua congelada cerca de las estrellas, permitiendo que se haga líquida y de lugar a la formación de planetas rocosos.

Así se cree que se formaron la Tierra, Venus y Marte hace unos 4.600 millones de años. Procesos similares son los que se están analizando en las estrellas Beta Pictoris, que está a unos 60 millones de años luz, y otras más lejanas como la J160532.

Según contaron al medio especializado Nature varios astrónomos que participaron en una conferencia sobre las pistas que está dando el James Webb para el entendimiento del universo. Allí discutieron las formaciones de carbono, oxígeno y benceno en los discos protoplanetarios. (Le recomendamos: Hallan la construcción de madera más antigua del mundo: de hace 476.000 años)

La presencia de estos químicos, que son fundamentales para que se den las colisiones que forman los planetas, daría cuenta de otros procesos de los que aún no se había percatado la ciencia y que explicarían las colas de humo que se generan a partir de estos discos.

Las nuevas imágenes que ha captado el James Webb sobre estas galaxias cercanas aún no han sido reveladas, pero se irán conociendo a medida que las investigaciones avancen. Por lo pronto, se sabe que la capacidad del telescopio está ayudando a entender no solo cosas lejanas, sino también galaxias vecinas que ya se había observado, pero no con este detalle. “Es realmente como si estuvieras eligiendo unas gafas nuevas: te las pones y de repente, ¡guau!, ves mucho más”, dijo Andrea Banzatti, astrónoma de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, para la revista Nature.

