En honor a Shakira, científicos nombran nueva especie de tortuga fósil que vivió hace 13 millones de años

Un grupo de investigadores de la Universidad del Rosario y personal del Museo de la Tatacoa dieron nuevos detalles sobre el descubrimiento de una nueva especie de tortuga fósil que vivió en el desierto de la Tatacoa hace unos 13 millones de años.

Bajo el nombre de Shakiremys colombiana, en honor a Shakira, se trata de uno de los hallazgos de tortuga fósil más completos de la región, según el equipo de investigadores.

El hallazgo ocurrió en lo que se conoce como los yacimientos de La Venta, en el Huila, que constituyen una de las regiones más ricas en fósiles de la América tropical y que ofrecen una oportunidad excepcional para estudiar el efecto de los cambios climáticos del Mioceno; época geológica que duró aproximadamente entre 23 y 5 millones de años atrás.

En este punto, se halló un cráneo completo y dos caparazones articulados que permitieron detectar una serie de características anatómicas “nunca antes vistas en otras tortugas de su familia", de acuerdo con los investigadores. De hecho, según los investigadores, esta especie ocupaba una posición clave en el árbol evolutivo de este grupo, como puede ver en la siguiente imagen.

El estudio de estos fósiles, en particular a través de tomografías computarizadas, permitieron determinar que Shakiremys tenía la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes acuáticos, y que su dieta era probablemente omnívora.

“Esta versatilidad le habría permitido coexistir con varias especies de tortugas en el diverso ecosistema acuático que existió en la zona de la Tatacoa hace millones de años”, puntualiza Edwin Cadena, paleontólogo del programa en Ciencias del Sistema Tierra en la U. del Rosario, y quien lideró la investigación.

La construcción de estos resultados, que involucraron un proceso de excavación, preparación, estudio y publicación en una revista internacional, tomaron cerca de dos años y medio, y buscan ampliar el conocimiento sobre la evolución y diversidad de la historia natural de Colombia.

“La descripción de un nuevo género y especie Shakiremys colombiana demuestra que nuestro conocimiento de la paleodiversidad de las tortugas del norte de Sudamérica aún no ha alcanzado su punto máximo", indican los autores en el estudio publicado la revista Papers in Palaeontology. “Los estudios futuros y el trabajo de campo no solo deben continuar explorando la paleodiversidad del bioma de La Venta, sino que también deben tener como objetivo integrar las especies recién descubiertas. Estos esfuerzos ayudarán a comprender mejor la dinámica evolutiva de las comunidades de tortugas neotropicales del pasado”.

Tenga en cuenta que usted puede ver en persona este fósil que se encuentra en exposición en el Museo de La Tatacoa, ubicado en el Centro Poblado La Victoria del municipio de Villavieja (Huila). Por su parte, a través de este enlace también puede ver una reconstrucción en 3D del fósil de la especie Shakiremys colombiana.

Acá puede leer el estudio completo:

