Estas hormigas obreras matan a su reina, y los científicos descubrieron por qué

Un grupo de investigadores descubrió un particular fenómeno en las especies de hormigas Lasius flavus y Lasius japonicus: el matricidio. Se trata de un comportamiento poco común en la naturaleza, en el que la descendencia genética, en este caso las hormigas obreras, matan a su madre, la hormiga reina.

El estudio, que fue publicado este 17 de noviembre en la revista Current Biology, demuestra algo aún más sorprendente: la causa de que las hormigas obreras asesinen a su madre es una hormiga reina parásita, que se infiltra en su colonia.

Los científicos construyeron colonias de mesa con pequeños recipientes, que estaban conectados a una estación de alimentación. Allí pudieron observar que, tras aparearse, las hormigas parásitas, de las especies Lasius orientalis y Lasius umbratus, se mezclan con las obreras para que su olor les resulte familiar y hacerles creer que son parte de la colonia.

Luego, las parásitas rocían a las reinas de L. flavus y L. japonicus con chorros de un fluido abdominal, que parece ser ácido fórmico. Este irritante químico los suelen utilizar algunas hormigas como mecanismo de defensa. El rocío, que en ocasiones requirió de varias aspersiones, provocó “ataques repentinos de las obreras hospedadoras, que finalmente matan a su propia madre”, se lee en el artículo.

Por un lado, una reina de L. umbratus roció a una reina de L. japonicus dos veces antes de que las obreras la mataran en medio día. Sin embargo, una hormiga de L. orientalis roció a una reina de L. flavus 16 veces en 20 horas. Las obreras la atacaron hasta que murió cuatro días después.

Pero, ¿por qué hacen esto las hormigas parásitas? Básicamente para ser aceptadas y apoderarse del nido. Luego de que las hijas matan a su reina, las parásitas “reciben cuidados de las obreras hospedadoras huérfanas y producen su propia descendencia para fundar una nueva colonia”.

“Este es, según nuestro conocimiento, el primer caso en el que un tercero se beneficia del matricidio”, comentó Keizo Takasuka, entomólogo de la Universidad de Kyushu en Fukuoka, Japón, y uno de los autores del estudio.

