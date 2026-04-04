En vídeo: así se veía el ancestro más antiguo de arañas y garrapatas

Imagen de referencia. Las garrapatas hacen parte de los quelicerados. Foto: Pixabay

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Los artrópodos son el grupo más numeroso del reino animal. Dentro de estos se incluyen los insectos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y otro tipo de animales, como escarabajos y mirápodos.

Son animales invertebrados que, en lugar de huesos, tienen una especie de esqueleto externo que articula su cuerpo con los apéndices que lo componen, como patas y antenas. Pero, dentro de este gran grupo de animales, hay uno que tiene características especiales: los quelicerados (o quelíceros).

Allí se incluyen varios artrópodos que se diferencian de los demás por no tener antenas. Por ejemplo, las arañas, los ácaros o los escorpiones. Un grupo de científicos encontró el que sería su ancestro más antiguo. Se trata del fósil de un animal que vivió hace 500 millones de años.

El fósil fue encontrado en un yacimiento de Utah, Estados Unidos, y fue bautizado como megachelicerax cousteaui. Su hallazgo no solo constituye la evidencia más antigua conocida hasta ahora de un queliceado, sino que extiende su evolución.

Es decir, la antigüedad de este fósil, que fue descrito en la revista Nature, indica que los quelicerados empezaron su evolución unos 20 millones de años antes de lo que la ciencia creía hasta ahora. Esto ubica su origen en el período Cámbrico, en el que se originaron gran parte de las especies de animales complejos que dieron lugar a los animales que conocemos hoy.

Una característica esencial que permitió la identificación de este fósil como parte de los quelicerados es el par de apéndices bien conservados que tiene en la parte frontal.

Se trata de dos garras conocidas como queliceras y son apéndices que se encuentran cerca de la boca. En los quelicerados actuales y en sus ancestros cumple un papel fundamental: están allí para sujetar presas, desgarrar e incluso para inyectar veneno.

Gracias a ese par de garras, se cree que este quelicerado de hace 500 millones de años ya estaba desarrollando las habilidades de caza y depredación que caracterizan a sus descendientes evolutivos.

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