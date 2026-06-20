En video: estos astronautas de la NASA llevaron el balón del Mundial al espacio. ¿Para qué?

Imagen del balón Trionda en la Estación Espacial Internacional. Foto: Nasa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este sábado 20 de junio, la NASA publicó un breve video en sus redes sociales. Es de cuatro astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional. No tendría nada de particular si no fuera porque están haciendo una actividad muy diferente a la que suelen hacer en sus rutinas: están pateando el balón oficial del Copa Mundial de Fútbol 2026.

Durante un poco más de 30 segundos se ve a los dos hombres y a las dos mujeres jugar, en un entorno sin gravedad, con Trionda, como llamó Adidas y la FIFA a ese balón, en homenaje a los tres países en los que se está jugando el Mundial. Con ondas rojas, azules y verdes y con figuras alusivas a Canadá, México y Estados Unidos, Trionda tiene una tecnología especial (incluido un sensor de movimiento de 500 Hz) que le da estabilidad cuando se desplaza por el aire y que permite enviar datos precisos, en tiempo real, al sistema VAR.

(Lea Este implante convierte señales neuronales en texto y le devolvió “la voz” a un paciente)

El video, que puede ver a continuación, está acompañado por una frase: “Estamos trabajando para inspirar a la próxima generación mostrando cómo la exploración espacial inspira la innovación en la ciencia del deporte y en la vida cotidiana”.

¿Tiene algo que ver la NASA con el fútbol? Como explican en su página web, no es la primera vez que llevan un balón del Mundial al espacio. Ya en 2019, señala la agencia, unos astronautas viajaron a la Estación Espacial Internacional con una pelota para analizar cómo “la masa interna de un balón de fútbol afecta su movimiento, estabilidad y su rotación”.

Gracias a esos análisis, aseguran, han contribuido a mejorar la comprensión de algunas de esas tecnologías con las que hoy cuentan los balones de fútbol profesional, como los sensores. Al integrarlos al balón, suman más masa en algunos puntos específicos y si hay una distribución desigual puede afectar la trayectoria en el aire de la pelota.

(Lea Así fue como un ciclón acabó con la vida de 58 orangutanes)

“La investigación contribuyó a los estudios utilizados en el desarrollo y la evaluación de balones de fútbol para importantes torneos internacionales, incluida la Copa Mundial de la FIFA”, señala la NASA. “Las investigaciones realizadas en el espacio han contribuido a mejorar la comprensión de cómo la masa interna, incluidos los sensores integrados, puede influir en la estabilidad y la rotación en condiciones de juego reales”.

Es un trabajo, agrega, que está basado en investigaciones previas sobre “cómo se comportan los objetos que giran en condiciones de microgravedad (...) Comprender la relación entre el centro de masa de un objeto y su centro geométrico es clave para predecir cómo se mueven los objetos en vuelo libre, incluidas las naves espaciales, los satélites y las aeronaves”.

De hecho, la NASA recuerda que en 2014 hicieron un ejercicio similar, aunque en la Tierra. Ese año, ingenieros del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, California (EE.UU.), probaron el balón Brazuca de Adidas, “en condiciones de túnel de viento en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos. Los investigadores estudiaron el comportamiento aerodinámico, incluyendo cómo los golpes con poco efecto pueden producir un movimiento irregular, donde el balón se desplaza de forma impredecible debido al flujo de aire inestable a través de las costuras. Los ingenieros de la NASA midieron las velocidades y las condiciones de flujo donde este efecto era más pronunciado”,

Estas experiencias las recoge la NASA ahora en un espacio que pueden visitar quienes asistieron al Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Entre el 11 de junio y el 19 de julio estará abierta al público una exposición en el FIFA Fan Festival™ en Houston, donde los visitantes podrán detallar cómo esa ciencia que se está haciendo en la Estación Espacial Internacional beneficia, en general, a los seres humanos. También podrán acercarse a programas claves para expandir los viajes al espacio, como Artemis, con el que la agencia planea llegar a la Luna.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬