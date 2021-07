En video: los robots que bailan con un ritmo impresionante

La compañía Boston Dinamics se encarga de producir robots que ayuden a los humanos en tareas cotidianas. Sus diseños cuentan con “patas” que les permiten recorrer distintos terrenos con facilidad, pero en varias ocasiones la empresa ha usado esta característica de sus productos para convertirlos en bailarines verdaderamente competentes.

Lea: Dinosaurio recién descubierto es bautizado en honor a la serie “Doraemon”

Primero, los robots demostraron sus habilidades en la pista en diciembre del 2020 bailando la canción “Do You Love Me?, de The Contours.

Do You Love Me?

La agilidad y el ritmo que tienen las máquinas es realmente impresionante, tanto así, que el video que la compañía colgó en YouTube ya supera los 32 millones de visualizaciones.

Le puede interesar: Así fue el vuelo de Richard Branson que inauguró un hito para el turismo espacial

En junio pasado la compañía que antes era propiedad de la empresa japonesa de telecomunicaciones e Internet Softbank, pasó a ser parte de la firma coreana de automóviles Hyundai.

Para celebrar, un nuevo video de baile, esta vez a ritmo de K-pop, sorprendió a los seguidores de la marca.

Spot's On It

Aunque la compañía ha explicado que los robots realmente no “escuchan” la música para seguirla, sino que están programados para hacer las coreografías, las imágenes son realmente impactantes.