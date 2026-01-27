“Es el hallazgo arqueológico de la década”: la tumba de 1.400 años hallada en México

En la antecámara de la tumba se encontró la escultura de un búho —que simbolizaba para la cultura zapoteca la noche y la muerte— cuyo pico cubre el rostro de un hombre zapoteca Foto: INAH

Hace un par de días, un grupo de arqueólogos anunció el descubrimiento de una tumba de cerca de 1,400 años de antigüedad que se encuentra en un excepcional estado de conservación.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una rueda de prensa dada el pasado 23 de enero.

En la tumba zapoteca, ubicada en el estado de Oaxaca y datada del año 600 d. C., investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontraron murales multicolores, calendarios tallados y la escultura de un búho con un hombre en el pico, murales multicolores y tallas calendáricas.

Precisamente, en la antecámara de la tumba se encontró la escultura de un búho —que simbolizaba para la cultura zapoteca la noche y la muerte— cuyo pico cubre el rostro de un hombre zapoteca, que podría representar al antepasado al que estaba dedicada la tumba.

Según detalló el INAH en un comunicado, este descubrimiento se destaca por la “presencia de elementos escultóricos y pintura mural”. En particular, se destacó el hallazgo de representaciones simbólicas asociadas al poder y a la muerte, lo que “lo sitúa entre los descubrimientos más significativos del patrimonio arqueológico nacional”.

En los murales, pintados de colores ocre, blanco, verde, rojo y azul, se encontraron escenas como la de una procesión de personas que cargan bolsas de copal y caminan hacia la entrada de la tumba.

Para obtener más detalles sobre la tumba, en el sitio se realizan estudios arqueológicos de cerámicas y los murales con el fin de profundizar en el conocimiento de los rituales, símbolos y prácticas funerarias de esta cultura.

“Por su calidad constructiva y riqueza decorativa, el hallazgo se compara con otros conjuntos funerarios zapotecos de alta relevancia en la región, lo que confirma su importancia para comprender la complejidad social, artística y simbólica de esta civilización”, precisó el INAH.

