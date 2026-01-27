Científicos ajustan el reloj del “fin del mundo”: marca la peor hora desde que fue creado

Alexandra Bell, la presidenta del boletín, en el reloj del "fin del mundo". Foto: Jamie Christiani

A través de una rueda de prensa virtual que ya se ha vuelto usual en los últimos días de enero, un grupo de científicos, entre los que hay premios Nobel y expertos globales en varias áreas, anunció la nueva hora que marca el reloj de “fin del mundo”: faltan, dijeron, solo 85 segundos para la media noche.

También llamado el “reloj de apocalipsis”, este artefacto señala, simbólicamente, qué tan cerca estamos del final (la “medianoche”). Fue creado en 1947 por un grupo de reputados científicos entre los que estaba Albert Einstein y Robert Oppenheimer y, desde entonces, se ha ajustado paulatinamente.

Cuando se puso en marcha, por primera vez, las manecillas indicaban que la humanidad se encontraba a siete minutos del final. El año pasado, el Boletín de Científicos Atómicos indicó que faltaban 89 segundos; es decir, que en 2026 el tiempo se redujo en cuatro segundos.

Las razones para haber tomado esa decisión están relacionadas con las decisiones de Donald Trump y la tensión que está generando en “occidente”. Su intervención en Venezuela e Irán, y sus constantes declaraciones en contra del cambio climático y a favor de los combustibles fósiles son algunos elementos que hacen creer a los científicos que estamos cada vez más cerca del “final”.

Pero también, como dijo a la agencia Reuters Alexandra Bell, directora ejecutiva del boletín, hay otras variables que están contribuyendo a que nos acerquemos, cada vez más, al final. Entre ellas, la guerra de Rusia con Ucrania; los enfrentamientos entre India y Pakistán y las amenazas de China a Taiwán.

“Por supuesto, el Reloj del Juicio Final se centra en los riesgos globales, y lo que hemos visto es un fracaso global en el liderazgo. Sea cual sea el gobierno, un giro hacia el neoimperialismo y un enfoque orwelliano de la gobernanza solo servirá para retrasar el reloj hacia la medianoche”, señaló Bell a Reuters.

Según explicaron en la rueda de prensa que organizaron este 27 de enero, los líderes globales no han atendido la advertencia que les habían hecho hace un año, cuando les comunicaron que el mundo estaba cerca de un “desastre global”. En cambio, afirmaron, las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China se han vuelto más agresivos.

Además, advirtieron, hay ahora un riesgo “inaceptablemente alto” de usar armas nucleares, una amenaza que ya habían alertado desde el año pasado, pero continuó creciendo en los últimos meses.

Inteligencia artificial, una nueva amenaza

Otro de los elementos que resaltó el comité de expertos y que jugó un papel protagónico en ese ajuste del reloj fue el uso no regulado de la inteligencia artificial (IA). A su parecer está causando un riesgo enorme, al ser el origen de una ola de desinformación.

La ganadora del premio Nobel de Paz, Maria Ressa, quien obtuvo ese galardón en 2021 por haber expuesto los abusos de poder en Filipinas, criticó con dureza el uso inadecuado de la IA, durante el evento. “Vivimos un Armagedón informativo provocado por la tecnología que rige nuestras vidas”, afirmó.

Crece la preocupación por el cambio climático

El otro elemento que es profundamente preocupante para el comité del “Reloj del Apocalipsis” es lo que está sucediendo con el cambio climático. A su juicio, durante el último año ha habido indicadores que muestran que las cosas no marchan nada bien.

“El nivel de dióxido de carbono atmosférico (el gas de efecto invernadero más responsable del cambio climático de origen humano) alcanzó un nuevo máximo, llegando al 150 % de los niveles preindustriales. La temperatura media mundial en 2024 fue la más cálida en los 175 años de registro, y las temperaturas en 2025 fueron similares”, señalaron en la declaración que fue publicada en su página web.

En el documento también señalan otros eventos inquietantes relacionados con el calentamiento global. Entre ellos, el derretimiento de los glaciares; las sequías en la Amazonia, el sur de África y el noroeste de África; las 60.000 muertes relacionadas con el calor que hubo en Europa; las inundaciones en la cuenca del río Congo que dejaron a más de 350.000 personas desplazadas, y lluvias récord que inundaron el sur de Brasil.

