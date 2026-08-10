Sismo del 10 de agosto es el de mayor magnitud durante la última década en Colombia: SGC

Un hombre observa escombros tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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Luego del sismo de magnitud 7,4 que se registró en Colombia, durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento corresponde al “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

La entidad confirmó que el temblor fue ampliamente sentido en diferentes regiones del país y en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Hasta las 9:00 a.m., se han registrado dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó.

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De acuerdo con la entidad, el temblor de este 10 de agosto responde a la actividad sísmica registrada en esta zona, la cual se debe a “la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana”, explicó el SGC.

En anteriores ocasiones, el SGC ha explicado que bajo el territorio colombiano interactúan tres placas tectónicas: la Placa de Nazca, que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. Esa convergencia convierte al país en un punto de alta dinámica geológica, es una característica natural de su ubicación.

Por estas razones en Colombia se registran, en promedio, cerca de 2.500 sismos al mes (unos 80 al día). La mayoría son de baja magnitud, la población no lo percibe y solo quedan registrados en los reportes técnicos de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

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Sin embargo, hay otros de magnitud considerable que se han registrado en Colombia, especialmente en el Pacífico, a lo largo de su historia. El 23 de noviembre de 1979, por ejemplo, hubo un sismo con una magnitud de 7,2.

“El Servicio Geológico Colombiano continúa realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica y suministrará información oficial y oportuna a medida que se conozcan nuevos datos”, indicaron.

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