¿Es esta la verdadera forma de la Tierra? NASA revela visualización del geoide terrestre

Foto: SVS /NASA

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Hace unos días, el Estudio de Visualización Científica de la NASA publicó una visualización de la Tierra muy distinta a la esfera casi perfecta que solemos imaginar, al mostrar su forma como geoide.

En los videos divulgados por la agencia espacial estadounidense, se ve al planeta en una representación inusual, con una forma de esfera con fuertes irregularidades y protuberancias en distintas partes de la Tierra.

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Pero, ¿es esta la forma real de la Tierra? La respuesta corta es no. Según cuenta la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) en su portal web, la forma de la Tierra es casi esférica, con un radio de unos 6.378 kilómetros y una superficie muy irregular. Vale recordar que la Tierra está ligeramente aplanada en los polos y abombada en el ecuador, y que su masa no está distribuida de manera uniforme.

“Las montañas y los valles hacen que sea imposible medir realmente esta superficie, ya que se necesitaría una cantidad infinita de datos. Por ejemplo, si se quisiera calcular la superficie real de una montaña, se tendría que recorrer cada pulgada de terreno. Lo que llevaría muchas vidas medir cada grieta, cada valle y cada elevación. Nunca se podría completar el proyecto porque llevaría demasiado tiempo”, explica la NOAA.

Para superar este obstáculo, los científicos utilizan modelos teóricos de la superficie de la Tierra. Uno de los más conocidos es el elipsoide, que es un modelo completamente liso y que no tiene en cuenta ninguna irregularidad, como montañas o valles. Sin embargo, esto no permite representar en detalle la realidad de la superficie terrestre, por ejemplo, para estimar de manera precisa medidas como la altura a nivel del mar en un determinado punto.

“Para dar respuesta a esta necesidad, se creó el geoide, una forma que hace referencia al nivel medio global del mar. Si el geoide existiera realmente, la superficie de la Tierra sería equivalente a un nivel situado entre las marcas de marea alta y marea baja”, precisa la NOAA. En resumen, se trata de una figura similar al elipsoide, pero con las irregularidades generadas por las variaciones en la distribución de la masa en el interior del planeta.

El resumen de estos modelos lo puede ver en la siguiente imagen.

De esta manera, la nueva imagen de la NASA representa en concreto la posición que tendría la superficie del océano si estuviera determinada únicamente por la gravedad y la rotación de la Tierra, sin mareas, vientos, corrientes ni olas. Frecuentemente, se describe como la forma “verdadera” del campo gravitatorio de la Tierra.

Las nuevas imágenes presentadas por la NASA surgen de más de 15 años de observaciones por parte de 19 satélites diferentes. Esta información fue condensada en una imagen exagerada en un factor de 10.000 para poder visualizar las diferencias. De lo contrario, la superficie se vería prácticamente en forma de esfera.

“La altura del geoide que se muestra aquí procede del modelo de campo gravitatorio GOCO06s, un modelo global de campo gravitatorio basado exclusivamente en datos de satélite, calculado por el proyecto GOCO (Gravity Observation Combination)”, explica el equipo de la NASA, en la reciente publicación. “La altura del geoide oscila entre +85 m (Islandia) y −106 m (sur de la India)“.

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Existen varias formas en las que este tipo de modelos permite a los científicos realizar estudios más detallados. Por ejemplo, permite medir de manera más precisa el deshielo de los glaciares, mejorar la medición de los GPS y, entre otros, medir cambios en la masa de los océanos.

La NASA también compartió un modelo interactivo en el que se pueden explorar a detalle los diferentes rincones de la Tierra en su forma de geoide. Lo puede consultar aquí.

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