Imagen de referencia - Lluvia de meteoros Delta Acuáridas 2026 alcanzará esta semana su punto máximo. Foto: NASA/JPL

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Durante la noche del 30 al 31 de julio podrá ver el punto máximo de la lluvia de meteoros conocida como Delta Acuáridas del Sur, que se caracteriza por comenzar su actividad a mediados de julio y ser visible hasta finales de agosto. De acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoros, podrá producir cerca de 25 estrellas fugaces.

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La mejor oportunidad para ver esta lluvia de meteoros, según la NASA, es cuando la Luna no está visible, pues, como explica en su página web, “es el momento en el que aumenta la frecuencia de meteoros durante el pico de la lluvia”.

Sin embargo, agregó la agencia, serán difíciles de observar si la Luna está visible, como es el caso de este año, que justo una noche después de la Luna Llena de julio, que será el próximo miércoles 29 de julio, las Delta Acuáridas del Sur alcanzan su máxima actividad.

De acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoros, en esta oportunidad, la Luna seguirá estando al 98 % de su fase lunar mientras se presentan los picos de la lluvia de meteoros, por lo que muchas de las “estrellas fugaces más débiles” quedarán ocultas.

Pero, ¿por qué se presentan las lluvias de meteoros? La NASA explicó que los meteoros provienen de partículas remanentes de cometas y fragmentos de asteroides; entonces, en el momento en el que los cometas orbitan alrededor del Sol, el polvo que emiten se dispersa gradualmente.

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Luego, se forma una estela alrededor de sus órbitas y todos los años la Tierra las atraviesa, lo que hace que los fragmentos choquen con nuestra atmósfera. Allí es donde se desintegran y crean las estelas de fuegos y destellos en el cielo.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros?

La Sociedad Americana de Meteoros sugiere que la mejor hora para ver este fenómeno es sobre la medianoche o el amanecer, que es el momento en el que el radiante (conocido por ser el punto desde el que parecen emanar los meteoros) está en su punto más alto.

La NASA, por su parte, le recomienda a las personas interesadas que busquen un lugar alejado de las luces de la ciudad y de dispositivos móviles para observar la lluvia de meteoros. El objetivo es que media hora antes del punto máximo, los ojos se puedan acostumbrar a la oscuridad.

Después, la NASA dice que se podrá “mirar a medio camino entre el horizonte y el cenit, a 45 grados de la constelación de Acuario”. Cabe recordar que ya hay varias aplicaciones que cuentan con herramientas para encontrar los puntos exactos.

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Para observar la lluvia de meteoros, aquellas personas que estén en el sur de Estados Unidos, México y el Caribe estarán en mejor posición que las que se encuentren más al norte.

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