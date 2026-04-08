Escuche la lista de canciones de los astronautas de Artemis 2 para despertar en su viaje

La tripulación de Artemis 2 mientras observaban el eclipse el pasado 6 de abril. Foto: NASA

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En el momento en el que escribimos este artículo, la tripulación de la misión Artemis 2 está viajando de regreso a la Tierra luego de lograr lo que parecía una historia de ciencia ficción: sobrevolar el lado oculto de la Luna y regresar a nuestro planeta.

Si todo sale como está planeado, la idea es que regresen el próximo 10 de abril, en horas de la noche. Se espera que a las 7:07 p.m. la cápsula Orion, en la cual viajan, americe en el Océano Pacífico, donde los recibirá el personal de la NASA.

(Vea Esta es la primera foto de la Tierra tomada desde la cara oculta de la Luna)

Posteriormente, los cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) serán trasladados a un “barco de recuperación”, donde los evaluarán. Al cabo de un par de horas, se espera que haya una rueda de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

Como lo ha divulgado la agencia espacial a lo largo de la última semana, los astronautas suelen realizar diversas actividades mientras pasa el tiempo a bordo de Orion. Pero hay una especial de la que no se tenían muchos detalles: la lista de reproducción que seleccionaron para su travesía.

Pero hace unas horas, la NASA publicó en su cuenta de X la lista oficial de canciones que eligió la tripulación para despertarse mientras completan su misión.

Es una lista de nueve canciones en la que hay clásicos como Under pressure, de Queen y David Bowie

También está Sleepyhead, de Young&Sick, y Green Light, de John Legend. Freddy Jones Band, Chappell Roan, CeeLo Green, Mandisa y TobyMac son otros de los autores que fueron incluidos por Wiseman, Glover, Koch y Hansen.

Aquí se puede escuchar completa la lista de reproducción que está en el canal oficial de la NASA en Spotify.





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