Esta crema se popularizó para aliviar los dolores por tatuajes, pero puede afectar su salud

Si usted tiene un tatuaje es posible que le hayan recomendado un producto llamado No pain 90 Numbing para aliviar las molestias que deja el proceso. También es posible que su tatuador use otro producto mientras “dibuja” sobre su piel para adormecerla: Xteri-Num No Pain. Quienes lo comercializan, suelen decir que es un “antiséptico desinfectante”.

Pero hay algo que debe saber sobre estos dos artículos: en Colombia son fraudulentos.

Según una alerta sanitaria del Invima emitida el 30 de enero de 2050, tanto el No pain 90 Numbing, como el Xteri-Num No Pain, no cuentan con registro sanitario, lo cual impide que esa entidad pueda garantizar que son seguros.

En otras palabras, al no tener ese “permiso” que da el Invima a todos los productos médicos, cosméticos o dietéticos, es imposible saber si tienen los componentes que mencionan en su etiqueta.

Al ser unos productos fraudulentos, señala la entidad, “no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, su trazabilidad, su fabricación, sus condiciones de almacenamiento y de transporte”.

De hecho, según el Invima, utilizarlos puede generar problemas en la salud de los usuarios. Pueden padecer problemas en la piel o desarrollar alergias. También podrían tener efectos en órganos como el hígado, el páncreas o los riñones.

La sugerencia del instituto, en este caso, es que siempre cualquier comprador compruebe si los productos que le venden cuentan con el registro sanitario vigente. Para hacerlo, basta ingresar en este enlace.

También recomienda evitar adquirir productos a través de redes sociales, que es el espaico donde suelen comercializarse. A los establecimientos en los que se están ditribuyendo y comercializando esos productos, les pide evitar su venta; de lo contratio pueden ser sancionados.

