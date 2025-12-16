Esta investigación puede cambiar lo que sabíamos sobre el instante en el que fabricamos fuego

Yacimiento de Reino Unido en el que se hicieron los hallazgos. Foto: Jordan Mansfield www.jordanmansf

El pasado 10 de diciembre la prestigiosa revista Nature publicó una investigación que le ha dado la vuelta al mundo. Liderada por Nick Ashton, del Museo Británico y del Instituto de Arqueología del University College London, en Reino Unido, indica que hay evidencia que sugiere que los homínidos empezaron a usar el fuego mucho antes de lo que habíamos pensado.

Tras llevar a cabo excavaciones en un yacimiento llamado East Farm Barnham (Reino Unido), el equipo de investigadores halló una serie de pistas que les sugiere que los neandertales hacían fuego de manera intencional hace 400.000 años, aproximadamente. Eso quiere decir 350.000 años antes de lo que otros estudios indicaban.

“Para mí, personalmente, es el descubrimiento más emocionante de mis 40 años de carrera”, fue la manera en la que Ashton le resumió a Smithsonian Magazine el hallazgo.

Como lo señala un comunicado del Museo Británico, hasta el momento, la evidencia más antigua conocida sobre la fabricación de fuego había sido encontrada en el norte de Francia. Su antigüedad era de 50.000 años.

“El equipo, dirigido por Nick Ashton y Rob Davis, del Museo Británico, tardó cuatro años en demostrar que la arcilla calentada no fue causada por un incendio forestal. Las pruebas geoquímicas muestran temperaturas superiores a 700 °C con el uso repetido del fuego en el mismo lugar, lo que indica una fogata o hogar que fue utilizado por personas en varias ocasiones", se lee en el boletín de prensa.

Precisamente, la pieza clave para demostrar ese hallazgo fue un fragmento de arcilla calentada, hachas de mano de sílex destrozadas por el calor y dos pequeños fragmentos de pirita de hierro, un material que, al golpearlo, crea chispas y permite generar fuego. La investigación sugiere que, al ser un material raro en la zona, quienes habitaban ese lugar debieron conocer sus propiedades y lo llevaban hasta ese punto para generar fuego.

¿Por qué es un hallazgo importante?

“Es increíble lo mucho que estos pequeños fragmentos de pirita pueden revelarnos sobre el comportamiento de los primeros neandertales y su capacidad para crear, controlar y utilizar el fuego hace 400.000 años”, indicó, a través del comunicado, Silvia Bello, experta en comportamiento humano antiguo del Museo de Historia Natural de Londres.

El hallazgo es importante porque muestra con más precisión una fecha en la que los humanos ya no dependían de los incendios forestales para tener fuego, sino que podían crearlo y alimentarlo cuando lo requirieran.

Fue algo crucial, como dicen los autores, para que pudieran prosperar en entornos fríos y hostiles. Además, les permitió ampliar la gama de los alimentos que podían consumir de forma segura, como la carne, lo cual facilitó la digestión.

“Las implicaciones son enormes. La capacidad de crear y controlar el fuego es uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia de la humanidad, con beneficios prácticos y sociales que transformaron la evolución humana. Este extraordinario descubrimiento retrotrae este punto de inflexión unos 350.000 años”, aseguró, por su parte, en el comunicado, Rob Davis, del Museo Británico.

Sin embargo, para algunos científicos, aún hace falta recopilar más evidencia para situar con más precisión el momento en el que los homínidos empezaron a crear fuego. Wil Roebroeks , arqueólogo de la Universidad de Leiden (Países Bajos) le dijo, por ejemplo, a National Geographic, que, a su parecer, era una evidencia un poco exagerada.

