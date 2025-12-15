Los dos profesores colombianos que están entre los 50 finalistas del “Global Teacher Prize”

Joshue Castellanos Paternina (izquieda) y Jairo Rafael Castro (derecha). Foto: Tomadas del Global Teacher Prize

Este lunes, 15 de diciembre, se conoció la lista de 50 finalistas del Global Teacher Prize, un prestigioso premio global que resalta a aquellas personas que han tenido un rol fundamental en educación en todo el planeta. Y, en esta ocasión, entre ese grupo hay dos colombianos: Joshue Castellanos Paternina y Jairo Rafael Castro Acosta.

“Nuestros 50 mejores docentes transforman vidas a través de la educación. Ya sea enseñando en aldeas remotas o innovando en escuelas de barrios marginales, promueven la inclusión, defienden los derechos de los niños e impulsan cambios positivos. Al combinar creatividad y tecnología en el aula, empoderan a los estudiantes con las habilidades y la confianza necesarias para alcanzar el éxito”, se lee en la página web del premio.

“Los docentes moldean mentes, inspiran confianza y abren las puertas a través de las cuales los jóvenes forjan un futuro más brillante para sí mismos y para los demás. Su labor va mucho más allá del aula: impacta vidas y moldea el mundo”, señaló, por su parte, Sunny Varkey, fundador del Global Teacher Prize, a través de un comunicado.

¿Quiénes son los dos colombianos finalistas?

Joshue Castellanos Paternina, se lee en la página web del Global Teacher Prize, es un profesor que ha sido destacado por haber impulsado diferentes iniciativas que le han abierto la puerta a miles de estudiantes que no nacieron en condiciones favorables para acceder una educación de calidad. Sus proyectos, se lee en la reseña que muestra el premio, tienen un “enfoque innovador, escalable y altruista que demuestra cómo la educación puede romper los ciclos de pobreza, fomentar la movilidad social e inspirar a comunidades enteras”.

“Si hay un logro que resume su contribución, es la creación de un modelo educativo inclusivo, gratuito y sostenible que capacita a los jóvenes para transformar sus propias vidas y, a su vez, sus comunidades”, señala en otro apartado.

A lo que se refieren es que Castellanos Paternina ha impulsado proyectos que han impactado alumnos para que puedan acceder a educación y, al tiempo, tengan apoyo socioemocional. En 2020, por ejemplo, lanzó PreICFESApp, que es una plataforma digital gratuita que “capacita a estudiantes de 13 a 17 años en las cinco asignaturas troncales del currículo colombiano. Hoy, beneficia a más de 300.000 jóvenes, ofreciéndoles acceso a exámenes de práctica, tutorías y orientación, independientemente de su nivel socioeconómico”.

Dos años después, este profesor que hace parte del Centro de Estudios Ceprodent, en la ciudad de Montería, fundó la Fundación Alcanza una Beca. A través de ella, se han otorgado más de 700 becas y se “han donado miles de ejemplares de sus libros motivacionales”. También ha “colaborado con universidades e institutos técnicos para brindar oportunidades educativas sostenibles”.

Según el Global Teacher Prize, esos esfuerzos han ayudado a estudiantes de zonas rurales a tener mejores calificaciones en exámenes nacionales y a “superar las barreras socioemocionales” que, de hecho, Castellanos enfrentó en su niñez, cuando se suicidó su padre, al caer en una crisis económica.

“La filosofía docente Castellanos combina el aprendizaje activo centrado en el estudiante con tecnología y apoyo personalizado. Integra la resolución de problemas, debates y proyectos prácticos en las clases para desarrollar no solo el conocimiento académico, sino también habilidades socioemocionales, confianza y un sentido de propósito. Su modelo enfatiza la ciudadanía global, la conciencia ambiental y las habilidades de liderazgo, preparando a los estudiantes para prosperar en un mundo interconectado del siglo XXI”, indica, en otro apartado, el portal del premio.

Un profesor que frenó la deserción escolar

El otro maestro que está entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize es Jairo Rafael Castro Acosta, que es profesor en la Institución Educativa San Marcos, en La Mojana. Desde allí “ha construido un modelo pionero que posiciona a las escuelas como motores de paz, sostenibilidad y desarrollo local”.

Después de impulsar un proyecto ambiental, en el que abordaba la realidad de sus estudiantes, Castro creó la iniciativa que lo tiene entre los profesores destacados: Agroanfibia, un esfuerzo pedagógico en el que “combina las artes, la ciencia, el periodismo y los conocimientos ancestrales para resolver desafíos territoriales reales”.

A través de ese proyecto, Castro ha frenado la deserción estudiantil en un territorio en el que los estudiantes suelen enfrentarse a desafíos socioeconómicos. Además, dice el Global Teacer Prize, ha beneficiado a unas 500 familias.

“Agroanfibia integra la investigación-acción participativa, la socioformación y la transformación ‘freiriana’ en una metodología de cinco fases que guía a los estudiantes desde la exploración del ecosistema hasta el desarrollo de prototipos, la difusión creativa y la mejora iterativa. Su impacto trasciende el aula: ha mejorado la seguridad alimentaria mediante huertos comunitarios, ha apoyado a pacientes renales crónicos, ha fortalecido las prácticas de cultivo de arroz y ha formado a jóvenes como líderes ambientales comunitarios”, señala la página web.

Otra de las iniciativas que ha liderado Castro es el “Aula Flotante”, una experiencia de aprendizaje en canoa que “reúne a estudiantes, familias y científicos para estudiar la biodiversidad local”. Según el portal del galardón, hoy esa iniciativa se está convirtiendo en un proyecto de turismo comunitario, que cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas.

“Más de 200 estudiantes han fortalecido su pensamiento computacional a través del British Council y el Programa Colombia del MinTIC, mientras que más de 500 estudiantes han participado en el programa de investigación Ondas del MinCiencias. Su escuela superó los promedios nacionales en Lectura Crítica y los promedios del departamento en Matemáticas en los exámenes SABER 11, y un estudiante obtuvo una puntuación sobresaliente de 370/500″, son algunos de los resultados palpables que menciona el Global Teacher Prize.

