Estaciones de la NASA y la ESA se salvaron de los incendios que arrasan hectáreas en España

La NASA informó que, mientras se restablecen las operaciones en este punto, se avanza para trasladar los servicios que ofrecía este centro a otras bases que tienen en el mundo. Foto: NASA

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En los últimos días, dos incendios han arrasado miles de kilómetros en las provincias de Ávila y Madrid, en el centro de España, afectando patrimonio natural, casas, fábricas, vías, pero también las instalaciones destinadas para la exploración del universo y el acompañamiento de misiones espaciales.

Tanto la agencia espacial estadounidense, la NASA, como su contraparte europea, la ESA, informaron que varias antenas y equipos instalados en suelo español se vieron potencialmente amenazados por el avance de las llamas. De hecho, el pasado viernes 24 de julio, 90 trabajadores de la estación de seguimiento de espacio profundo de la NASA, cerca de Robledo de Chavela, tuvieron que ser evacuados ante la proximidad de las llamas.

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Como informó el sábado la agencia espacial, luego de una inspección posterior al sitio, las instalaciones no resultaron afectadas por los incendios. “El equipo de respuesta a emergencias constató que los daños causados por el incendio forestal afectaron principalmente al pavimento y a la vegetación circundante, sin que se observaran daños estructurales significativos en las antenas ni en los edificios”, indicó Bethany Stevens, secretaria de prensa de la NASA. “Se seguirán realizando inspecciones y pruebas adicionales en la medida en que lo permitan los procedimientos de seguridad”.

La NASA también informó que, mientras se restablecen las operaciones en este punto, se avanza para trasladar los servicios que ofrecía este centro a otras bases que tienen en el mundo.

Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) también informó que su estación de espacio profundo, cerca de Cebreros, también se vio amenazada por el avance de los incendios. A finales de semana, se informó que, debido a la situación en el terreno, solo dos funcionarios trabajan en la estación, mientras que el resto del equipo trabaja de forma remota.

En las últimas horas, el director de la ESA, Josef Aschbacher, informó, a través de su cuenta de X, que “las últimas imágenes del satélite Copernicus Sentinel-2, tomadas el 26 de julio, muestran algunos indicios alentadores en los alrededores de la estación terrestre de Cebreros, donde la actividad de los incendios forestales ha remitido. Las operaciones en la estación se han reanudado, aunque la situación sigue siendo complicada”.

Según Aschbacher, la extensa zona quemada (que se muestra en color marrón rojizo) sigue albergando pequeños incendios activos, mientras que al sur persiste una actividad incendiaria más intensa. En todo caso, se informó que la estación se encuentra operativa, pero con una presencia mínima de equipos en el terreno.

Como explicó la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, este lunes se registra “evolución positiva” de los incendios forestales durante las últimas horas, aunque subrayó que la situación es “muy compleja”.

La preocupación está especialmente en los dos grandes fuegos de las provincias de Ávila y Madrid, en el centro del país, que empezaron a perder fuerza, aunque ya confluyen en algunos lugares, según las autoridades.

Solo el de Ávila, con un contorno de 160 kilómetros, quemó al menos 50.000 hectáreas hasta el momento, y se convierte en el peor de todos los registros españoles de incendios, si bien experimenta una leve mejoría.

En Madrid, disminuye el avance del fuego, pero mantiene tres frentes sin estabilizar, después de destruir un mínimo de 25.000 hectáreas.

Cerca de 90.000 personas siguen evacuadas o confinadas por seguridad en el centro del país, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional y asumió el mando único de las operaciones de control y extinción.

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