Estados Unidos quiere bloquear la recuperación de los artefactos del Titanic

El Titanic del Royal Mail Steamer (RMS) es quizás el naufragio más famoso de todos los tiempos. ue botado el 31 de mayo de 1911 y zarpó en su viaje inaugural desde Southampton el 10 de abril de 1912, con 2.240 pasajeros y tripulación a bordo.

El Gobierno de Estados Unidos está inmerso en una pelea legal con una compañía privada que planea hacer una expedición para recuperar artefactos del Titanic. Esta empresa, llamada RMS Titanic, Inc., posee los derechos exclusivos de salvamento del Titanic desde 1994 y ya ha recuperado otros artefactos, pero en esta ocasión Estados Unidos cree que la expedición puede perturbar el lugar de descanso final de las más de 1.500 personas que murieron en el naufragio.

Esta discusión llega después del desastre del sumergible Titán del 18 de junio que planteó dudas sobre quién controla el acceso a los restos del barco. El viernes pasado abogados designados por el Gobierno de Estados Unidos defendieron que el Secretario de Comercio y su unidad marítima, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, tienen la capacidad de aprobar o negar el permiso al RMS Titanic para realizar más recuperaciones de artefactos.

Puede ver: La Nasa lo está invitando a enviar su nombre en una nave a Júpiter

El caso se está desarrollando en el Tribunal de Distrito en Norfolk, Virginia. La compañía se niega a esto que pide el Estado. “La compañía cree que se reserva el derecho de continuar realizando actividades de salvamento en el lugar del naufragio, sin buscar ni obtener la aprobación de terceros que no sean el Tribunal de Distrito de EE. UU., que mantiene la jurisdicción sobre el lugar del naufragio”, dijo Brian A. Wainger, el abogado del RMS Titanic, en un comunicado que conoció el periódico The New York Times.

Según informa ese diario norteamericano, en junio pasado la empresa le comunicó al tribunal que planeaba lanzar una expedición para recuperar el famoso telégrafo inalámbrico Marconi, que los miembros de la tripulación utilizaron para enviar llamadas de socorro después de que el Titanic chocara contra un iceberg. Según expertos en derecho marítimo que consultó el Times, la pelea legal podría durar años y llegar incluso a manos de la Corte Suprema.

El Titanic del Royal Mail Steamer (RMS) es quizás el naufragio más famoso de todos los tiempos. ue botado el 31 de mayo de 1911 y zarpó en su viaje inaugural desde Southampton el 10 de abril de 1912, con 2.240 pasajeros y tripulación a bordo. El 15 de abril de 1912, tras chocar contra un iceberg, el Titanic se partió y se hundió hasta el fondo del océano Atlántico Norte, llevándose consigo a más de 1.500 pasajeros y tripulantes. Si bien ha habido rescates, fuera de las partes principales del casco, la mayor parte del barco permanece en su lugar de descanso final, a 3,657 metros bajo el nivel del mar.

Puede ver: El hallazgo de un nuevo felino en Colombia parece que fue “gato por liebre”

El 31 de enero de 2012, en respuesta a una solicitud de la NOAA, el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU., la Guardia Costera de EE. UU. y la Organización Marítima Internacional emitieron una circular sobre el Titanic. En ella se aconsejaba a todos los buques que se abstuvieran de descargar basura, desechos o efluentes en una zona de aproximadamente 34 km por encima de los restos del naufragio.

También pedía que los visitantes se abstuvieran de colocar placas u otros monumentos permanentes sobre los restos del naufragio, por muy bien intencionados que fueran. A partir del 15 de abril de 2012, el RMS Titanic quedó incluido en la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural.