Este es el pariente más antiguo de los lagartos: vivió hace 241 millones de años

Se cree que Agriodontosaurus quedó atrapado en una inundación causada por una tormenta, lo que provocó que quedara rápidamente enterrado y quedara bien conservado. Foto: Bob Nicholls

Una nueva especie de reptil antiguo, conocido como Agriodontosaurus helsbypetrae, fue encontrada en el Reino Unido, y ahora es el pariente más antiguo conocido de los lagartos. La especie extinta pertenece al grupo de los lepidosaurios, que incluye serpientes, lagartos y un animal conocido como el tuátara.

De acuerdo con los investigadores, el reptil insectívoro vivió hace más de 241 millones de años, durante un periodo conocido como el Triásico Medio. Agriodontosaurus es actualmente el miembro más antiguo conocido del grupo, con hasta siete millones de años más que cualquier otro lepidosaurio conocido.

Dan Marke, quien dirigió la investigación menciona que esta especie “no se parece a nada descubierto hasta ahora y nos ha hecho reflexionar sobre la evolución del lagarto, las serpientes y el tuátara”. En el artículo donde describen la especie, publicado recientemente en la revista Nature, mencionan que este también es el rincocéfalo más antiguo conocido. Se trata de un grupo específico de animales parecidos a lagartos, del cual el tuátara es el único miembro sobreviviente

Entre las características de esta especie está que carecen de dientes en el paladar, algo que los investigadores esperaban que tuvieran los primeros lepidosaurios. El equipo cree que probablemente se alimentaba de insectos grandes como cucarachas, grillos y saltamontes. Este estilo de vida no se ha encontrado antes en ningún otro lepidosaurio del Triásico. Además, las grandes cuencas oculares del Agriodontosaurus sugieren que habría sido hábil para encontrar presas, y probablemente poseía buen oído para cazar.

Los investigadores creen que Agriodontosaurus usaban sus dientes para perforar los exoesqueletos de los insectos, como lo hace el tuátara. Los dientes fosilizados de este antiguo animal son mucho más grandes que los de sus parientes y dieron nombre a la especie, ya que su nombre significa «lagarto dentado feroz» en griego antiguo.

“El nuevo fósil no muestra casi ninguna de las características que esperábamos”, dijo Marke. “No tiene dientes en el paladar ni señales de bisagra, solo una barra temporal abierta”. Esto sugiere que estas características podrían haber aparecido varias veces en la historia de estos animales a medida que evolucionaban, en lugar de ser heredadas de un ancestro común. Esto podría haber contribuido a dar a los lepidosaurios una ventaja al convertirse en una parte tan reconocible de la vida en la Tierra.

