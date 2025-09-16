Encuentran las momias más antiguas del mundo. Aunque estos cuerpos no se conservan en perfecto estado, podrían tener más de 10.000 años. Foto: PNAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Asia, un grupo de arqueólogos encontró las que serían las momias más antiguas conocidas, incluso serían el doble de viejas que las egipcias. En un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, los científicos explican que estos restos, aunque no se conservan en perfecto estado, podrían tener más de 10.000 años.

(Lea: Hallan en Santander la evidencia de un reptil que vivió hace 135 millones de años)

“Hasta ahora, los entierros más antiguos registrados eran los egipcios, que datan de hace unos 4.500 años”, señala la investigación. También estaban los de la cultura Chinchorro, en el desierto de Atacama (Chile), donde se momificaba a niños y adultos hace unos 7.000 años.

El equipo dirigido por la arqueóloga Hsiao-Chun Hung analizó más de 50 enterramientos registrados entre 12.000 y 4.000 años atrás en el sur de China, Vietnam e Indonesia. Descubrieron que todos los cuerpos compartían un patrón: estaban en posiciones muy encogidas y, lo más curioso, es que no tenían señales de fracturas en las articulaciones.

Esta postura de los cuerpos, explican los investigadores en el estudio, es un rasgo propio de los enterramientos preneolíticos, una época donde vivieron las sociedades de cazadores y recolectores y que se presentó antes del desarrollo de la agricultura. Este rasgo, añadieron, se detectó principalmente en los enterramientos de Asia oriental (en el sur de China y el sudeste asiático).

(Puede leer: Quiere ver la luz de las estrellas. Por eso defiende la oscuridad)

De acuerdo con los investigadores, si bien a lo largo de los años han observado varios centenares de ejemplos de enterramientos, se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error al clasificarlos como entierros primarios ordinarios. Este fue el punto de partida de su estudio.

Por eso, gracias a dos técnicas de rayos X e infrarrojos, los investigadores analizaron los restos óseos. Los resultados señalaron que, aunque a simple vista no se notaban daños, los huesos habían sido expuestos al fuego y al humo.

Esto, a los ojos de los científicos, reveló un detalle clave: los cuerpos fueron ahumados para deshidratarse poco a poco. “Es la razón que explicaría cómo mantenían sus articulaciones intactas”, describieron en el artículo.

El estudio, en el que participaron científicos de Australia, Japón, China y Vietnam, concluye que esta técnica de momificación y enterramiento pudo haber sido predominante entre los primeros pueblos de cazadores y recolectores de Asia.

(Le puede interesar: Diez años de las ondas gravitacionales)

De hecho, en su opinión, esta práctica, que se pudo extender en varias poblaciones. También dicen que conservar los cuerpos a lo mejor era una forma de mantener a los ancestros presentes, de manera visible y tangible, dentro de su comunidad.

Los investigadores planean ahora ampliar el trabajo y rastrear otras civilizaciones que pudieran haber empleado métodos similares de preservación.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬