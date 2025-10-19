Este es el segundo asteroide más rápido que se ha detectado: ¿a qué velocidad viaja?

Imágenes de la noche del descubrimiento de 2025 SC79 que muestran su movimiento en relación con las estrellas de fondo. Foto: Scott Sheppard

Uno de los objetos del Sistema Solar que más suele llamar la atención de los astrónomos son los asteroides. A través del estudio de estos, los científicos pueden responder preguntas sobre la formación del “vecindario” en el que se encuentra el planeta que habitamos.

Pero su estudio y búsqueda también ayuda a identificar cuáles de estos objetos podrían llegar a chocar con la Tierra. De hecho, en septiembre de 2022, la NASA lanzó DART, la primera misión encargada de chocar intencionalmente a un asteroide.

Lo que buscaba la misión era probar si un empujón espacial, provocado por una nave, podría desviar asteroides que, hipotéticamente, algún día, pudieran llegar a impactar nuestro planeta.

Hace unos días, el Carnegie Science, una institución filantrópica dedicada a la investigación científica, dio a conocer que uno de sus investigadores descubrió la segunda órbita de asteroide única más rápida del Sistema Solar. En otras palabras, el segundo asteroide más rápido hasta ahora identificado.

El astrónomo Scott Sheppard descubrió al asteroide, llamado 2025 SC79, el 27 de septiembre. El asteroide fue descubierto escondido en el resplandor del Sol, donde es extremadamente difícil observar objetos.

“Los asteroides más peligrosos son los más difíciles de detectar. La mayoría de las investigaciones sobre asteroides encuentran estos objetos en la oscuridad de la noche, donde son más fáciles de detectar. Pero los asteroides que acechan cerca del Sol solo pueden observarse durante el crepúsculo, cuando el Sol está a punto de salir o ponerse”, apuntó el investigador.

Pese a esta dificultad, Sheppard y un equipo de colegas, pudieron identificar que el 2025 SC79 viaja alrededor del Sol en solo 128 días. Si estos asteroides, conocidos como “crepusculares” se acercaran a la Tierra, supondrían un “grave peligro de impacto”.

Sheppard, quien también estuvo al frente del descubrimiento del asteroide más rápido hasta ahora detectado (orbita alrededor del Sol en 113 días), agregó que el 2025 SC79 tiene 700 metros de diámetro y, por los próximos meses, estará detrás del Sol, por lo que será invisible para los telescopios.

Mientras es nuevamente visible, Sherppard espera averiguar más detalles sobre el asteroide, como su composición, así como las características que le permiten sobrevivir al intenso calor que experimenta por su cercanía al Sol.

“Comprender cómo llegaron a estos lugares puede ayudarnos a proteger nuestro planeta y también a aprender más sobre la historia del Sistema Solar”, concluyó el astrónomo.

