Este fin de semana, Saturno se podrá ver a simple vista, ¿cómo localizarlo?

Los últimos días de septiembre ofrecerán varios espectáculos astronómicos: una conjunción entre la Luna, Venus y Régulo, Saturno está en oposición y el equinoccio de otoño. Uno de los más esperados es justamente el de Saturno, el sexto planeta del sistema solar, que se podrá ver a simple vista.

Mientras Venus y Júpiter brillan en el cielo matutino del oriente durante este mes, el planeta anillado brillará “increíblemente en el cielo durante todo septiembre, en el cielo de la tarde del occidente y en el cielo de la mañana” en ese mismo punto, como explica la NASA.

Aunque el planeta está visible todo el mes, el mejor día para apreciarlo será el domingo 21 de septiembre, debido a que estará en oposición, esto significa que la Tierra se encontrará entre Saturno y el Sol, temporalmente alineados. “Esto también significa que Saturno está en su punto más cercano y más brillante durante todo el año”, menciona la NASA.

Por esto, será posible verlo en el cielo a simple vista, aunque con la ayuda de un telescopio se podrían apreciar sus característicos aros. A diferencia de las estrellas, este planeta se verá como un punto estable y luminoso, y se puede ver al anochecer en el cielo oriental.

Los otros eventos de septiembre

EL 19 de septiembre también se podrá apreciar una conjunción entre la Luna, Venus y Régulo, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Esto significa que se verán cerca uno del otro en el cielo, aunque en realidad están muy separados en el espacio.

El 22 de septiembre, se registrará el equinoccio de otoño o el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte. Durante este momento, el Sol se encuentra exactamente encima del ecuador, y por esto tanto el día como la noche duran casi exactamente 12 horas (con algunas pequeñas excepciones).

