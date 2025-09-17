Eclipse solar parcial 2025: todo lo que debe saber para ver este evento astronómico Foto: EFE

El último eclipse solar de 2025 tendrá lugar este domingo 21 de septiembre, justo un día antes del equinoccio. Aunque no será un eclipse total, durante este evento la Luna llegará a cubrir hasta el 86% del Sol.

La NASA en su página web explica que un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, ocultando parcial o totalmente la luz solar. Esto sucede cuando estos tres cuerpos se alinean en una fase de Luna nueva.

Los eclipses pueden clasificarse en tres tipos: totales, cuando la Luna cubre por completo al Sol; anulares, que deja visible un aro luminoso; y parciales, donde solo oculta una parte del disco solar.

El de este domingo coincide con el equinoccio de septiembre, lo que marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. Estos son algunos datos clave que vale la pena tener en cuenta:

🌓 ¿A qué hora comienza el eclipse?

Según el portal especializado Time and Date, el eclipse parcial comenzará ehacia las 12:29 p.m, hora Colombia, y alcanzará su punto máximo alrededor de las 2:41 p.m. El fenómeno concluirá hacia las 4:53 p.m.

Este evento tendrá una duración total 264 minutos, que es un poco menos de seis horas y media, según informó en un comunicado el Instituto Geográfico Nacional de España.

El próximo eclipse solar parcial ocurrirá el 14 de enero de 2029, aunque, al igual que el de este domingo, tampoco será visible desde Bogotá.

🌓 ¿Cómo ver el eclipse?

Para ver un eclipse solar, la NASA advierte que es imprescindible utilizar gafas especiales para eclipses o visores solares certificados, con el objetivo de prevenir daños oculares permanentes.

“No mires al Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus anteojos para eclipses o un visor solar de mano: los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos, causando lesiones graves”, advierte la NASA.

Entre sus recomendaciones también está colocar un filtro solar especial en la parte frontal de telescopios, binoculares, lentes de cámara u otros dispositivos ópticos. Tanto las gafas como los filtros deben contar con certificación y la etiqueta ISO 12312-2.

🌓 ¿En qué países se podrá ver el eclipse solar parcial?

Este evento podrá ser visible desde el sur del océano Pacífico, Polinesia, Nueva Zelanda, partes de la Antártida y el océano Antártico. Esta es la lista de países:

🔭 Samoa Americana

🔭 Antártida

🔭 Australia

🔭 Islas Cook

🔭 Fiyi

🔭 Polinesia Francesa

🔭 Kiribati

🔭 Nueva Caledonia

🔭 Nueva Zelanda

🔭 Niue

🔭 Isla Norfolk

🔭 Samoa

🔭 Islas Salomón

🔭 Tokelau

🔭 Tonga

🔭 Tuvalu

🔭 Vanuatu

🔭 Wallis y Futuna

En este enlace podrá encontrar la lista de las ciudades que podrán ver, al menos, una parte del eclipse.

