Este gato de 10 meses acaba de igualar un récord mundial que no se veía hace más de 20 años

Delaney Henderson con su gato Toby. Foto: Guinness World Records

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La oficina de los récords mundiales Guinness informó hace algunos días del particular récord que igualó Toby Henderson, un gato de 10 meses que vive en Estados Unidos, y que no se veía hace más de dos décadas.

Delaney Henderson, la dueña de Toby, explicó que hace unos meses estaba buscando un gato que acompañara a su gata Connie, una gata polidáctila (es decir, con más dedos de lo normal) que tiene dos dedos adicionales en sus patas delanteras.

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En esa búsqueda fue que encontró a Toby. Aunque el perfil inicial de Toby no mencionaba que era un gato polidáctilo, apenas Delaney lo vio supo que era el gato que estaba buscando.

“Cuando vi sus dedos por primera vez, ¡no podía creer lo que veía! Como tengo otro gato polidáctilo, esperaba que tuviera pulgares adicionales, pero nada me había preparado para ver las patas de Toby”, le contó Henderson a los Guinness Records.

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Y es que Toby tiene una característica única: tiene 28 dedos. Esto, explicó la oficina de los Guinness Records, le sirvió a Toby para igualar un “récord mundial que se ostentaba desde hace mucho tiempo: ¡el gato con más dedos!“.

Hasta el momento, Jake, un gato polidáctilo de Canadá, había establecido el récord, también con 28 dedos, en 2002. La buena noticia, agregó la autoridad mundial de récords mundiales, es que los dedos extra de Toby no afectan la salud ni el comportamiento del gato. “¡Es un gatito normal, solo que ha batido récord!”, apuntaron.

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“Cuando no está lleno de energía, es un verdadero bebé. Le encantan los mimos, ronronea en cuanto lo tocas y se duerme entre mis piernas cada vez que estoy en el sofá. Es un gatito muy especial y dulce, y tenemos mucha suerte de tenerlo en nuestra familia”, explicó Delaney.

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