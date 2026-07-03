Científicos resuelven un antiguo enigma sobre la capa de hielo más grande de la Tierra

El hielo antártico se une con la costa rocosa. Los investigadores trazaron las características del paisaje desde el acantilado costero de la Tierra de la Reina Maud, de dos kilómetros de altura, hasta las montañas subglaciales de Gamburtsev, enterradas bajo una capa de hielo de entre 1 y 3 km. Foto: Matt Palmer

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La masa de hielo más antigua y grande de la Tierra se conoce como la capa de hielo de la Antártida Oriental (EAIS, por sus siglas en inglés). Para hacerse una idea de su importancia, esta capa almacena la cantidad suficiente de agua congelada como para elevar el nivel del mar a nivel mundial en unos 52 metros si se derritiera por completo.

A pesar de su tamaño e importancia, los científicos no conocían mucho sobre su formación. Uno de los enigmas que todavía no habían podido resolver los investigadores era cómo la EAIS se había podido formar hace 34 millones de años, en un periodo conocido como la transición del Eoceno al Oligoceno, que estuvo marcado por climas globales relativamente cálidos.

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En otras palabras, los científicos no encontraban una respuesta a cómo pudo formarse esa vasta capa de hielo cuando la Tierra era unos 5°C más cálida que en la actualidad.

Ahora, después de décadas de estudio, un grupo de científicos parece tener la respuesta y publicaron recientemente los resultados de su investigación en la revista académica Science.

Para entender el proceso que permitió la formación de esa masa de hielo, los científicos, liderados por investigadores de la Universidad de Southampton (Inglaterra), tuvieron que devolverse hasta el periodo Jurásico, hace entre 201 y 143 millones de años.

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En ese periodo, explican los científicos, “poderosos procesos en las profundidades de la Tierra impulsaron el levantamiento de gran parte de la superficie terrestre de la Antártida Oriental a lo largo de 100 millones de años, dando inicio a la formación de la capa de hielo hace 34 millones de años”.

Como explicó Thomas Gernon, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Southampton y autor principal del estudio recién publicado, “la superficie terrestre de la Antártida se elevó gradualmente hasta el punto en que el hielo pudo asentarse de forma permanente, incluso mientras los océanos polares circundantes, así como las temperaturas globales, se mantenían sorprendentemente cálidas”.

Para llegar a este hallazgo, los investigadores utilizaron modelos computacionales para reconstruir cómo evolucionó la superficie de la Antártida Oriental en un periodo de 100 millones de años.

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Estas simulaciones, explican los científicos, ayudaron a revelar que hace unos 45 millones de años gran parte del paisaje de la Antártida Oriental se había elevado por encima de la altitud crítica de dos kilómetros para que se formaran y expandieran los glaciares de montaña, que posteriormente se fusionarían con la capa de hielo de la Antártida Oriental.

"Descubrimos que nuestros modelos pueden capturar de forma realista la evolución del escarpe costero de dos kilómetros de altura, la meseta elevada y las montañas del interior, que finalmente dieron origen a la capa de hielo de la Antártida Oriental“, señaló Thea Hincks, investigadora principal de la Universidad de Southampton y codirectora del estudio.

“Nuestros hallazgos revelan que el interior de la Tierra condiciona los paisajes a la glaciación, determinando cuándo y dónde se hacen posibles transiciones climáticas importantes como la glaciación de la Antártida. Esto es de vital importancia para comprender las antiguas edades de hielo de la Tierra, así como los futuros puntos de inflexión en el sistema climático”, concluyó Gernon.

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