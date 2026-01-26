Este martillo de hueso de elefante puede ser la herramienta más antigua de Europa

Imagen de la herramienta hallada por los investigadores. Foto: Jonathan Jackson / The Natural H - Jonathan E. Jackson/ NHM Photo U

“Este notable descubrimiento demuestra el ingenio y la capacidad de adaptación de nuestros ancestros. Poseían no solo un profundo conocimiento de los materiales locales que los rodeaban, sino también una sofisticada comprensión de cómo fabricar herramientas de piedra altamente refinadas”.

Las palabras de Simon Parfitt, científico asociado al Museo de Historia Natural de Londres, resumen bien el hallazgo que hizo, junto a un equipo de investigadores, y que acaba de anunciar en la revista Science Advances.

A través de ese artículo, el grupo asegura haber hallado la que puede ser la herramienta más antigua que se ha descubierto en Europa: de hace unos 500.000 años.

Se trata de un martillo hecho con hueso de elefante que, posiblemente, fue fabricado por los neandertales tempranos o por un individuo de la especie Homo heidelbergensis. Tiene 11 centímetros de largo, seis centímetros de ancho y tres centímetros de grosor.

Según indican en un comunicado, el instrumento servía como martillo blando y también era utilizado para “afilar antiguas hachas de mano y otras herramientas de piedra que se desgastaban con el uso repetido”.

“El hueso de elefante habría sido un recurso raro pero muy útil, y es probable que se tratara de una herramienta de considerable valor”, dijo Parfitt en el boletín de prensa.

¿Cómo descubrieron el martillo?

Este artefacto, en realidad, fue descubierto hace varias décadas. A principios de los años 90, los arqueólogos lo hallaron en un yacimiento al sur de Inglaterra, pero al no encontrar en él mucho valor, decidieron guardarlo en el Museo de Historia Natural de Londres.

Pero el equipo de científicos, liderado por Parfitt, quiso mirar más a fondo de qué se trataba. Para hacerlo, utilizaron microscopios electrónicos que les permitieron identificar varias marcas y muescas con fragmentos de sílex, lo que “demuestra que se utilizaba para golpear y dar forma a herramientas de piedra”, escribieron. Es algo que “probablemente se repitió en numerosas ocasiones”.

“El hueso, al ser más blando que la piedra, se utilizaba a menudo para tareas más precisas, como afilar el filo de las hachas de piedra y otras herramientas de carnicería”, explican los investigadores en el comunicado.

Así mismo, creen que era usado para restaurar la forma de otras herramientas. Eso les hace sospechar que el hueso de elefante era uno de los materiales preferidos, pues parece ser mucho más resistente que el de otras especies.

“Nuestros ancestros eran sofisticados en el uso de herramientas. Recolectar y moldear un fragmento de hueso de elefante, y luego usarlo en múltiples ocasiones para dar forma y afilar herramientas de piedra, demuestra un nivel avanzado de pensamiento complejo y abstracto”, dijo, por su parte, Silvia Bello, investigadora del Museo de Historia Natural. “Eran ingeniosos recolectores de los materiales disponibles y sabían cómo utilizarlos de la mejor manera”.

Según indican los científicos, hasta el momento, la herramienta más antigua que se había descubierto en Europa tenía 43.000 años, una fecha que coincide con la expansión del Homo sapiens por ese continente.

