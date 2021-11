Este robot imita los movimientos de Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones

Los videos de la compañía Boston Dynamics cada vez se vuelven más populares. Su equipo ha logrado desarrollar robots que tienen habilidades que hacen pensar en historias de ciencia ficción. Pasos, saltos y vueltas con ritmo hacen parte del repertorio de estos artefactos. Ahora, añadieron uno más: imitar los movimientos de Mick Jagger mientras canta una de las populares canciones de The Rolling Stones. (Lea todas las noticias sobre Ciencia)

El último video, publicado en su canal de Youtube, muestra cómo, mientras Jagger se mueve a un lado de la pantalla, el robot sigue sus pasos. Como en otras ocasiones, este tiene cuatro “patas”, lo cual le permite mayor estabilidad en distintos terrenos. (Lea Astronautas logran la primera cosecha de chiles sembrada en el espacio)

La canción que sigue es una de las más populares de The Rolling Stone: Start Me Up, que hace parte del álbum Tattoo You, del año 1981. Fue compuesta por Jagger y Keith Richards. A medida que en el videoclip original se unen los otros integrantes de la banda, otro par de robots también aparecen frente a la cámara simulando los movimientos de todos.

“Spot Me Up” | The Rolling Stones & Boston Dynamics

Boston Dynamics es una empresa estadounidense de ingeniería y robótica. Fue fundada en 1992 y en diciembre del 2013 fue comprada por Google. “Cambiando tu idea de lo que los robots pueden hacer”, es uno de sus lemas.

“La misión de Boston Dynamics es imaginar y crear robots excepcionales que enriquezcan la vida de las personas. La curiosidad y el respeto por el mundo natural son la base de nuestro trabajo con los robots. Vemos los productos derivados de este trabajo como el siguiente paso en la historia humana de la construcción de máquinas para reducir el peligro, la repetición y los aspectos físicamente difíciles del trabajo”, se lee en su página web.